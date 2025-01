Campinas registra 405 mil veículos de aplicativos em 2024

O setor de transporte por aplicativo em Campinas, São Paulo, experimentou um crescimento notável nos últimos sete anos, com o número de veículos autorizados a operar atingindo 405,9 mil em 2024. Esse número representa um aumento expressivo de 364% em comparação aos 87,4 mil veículos registrados em 2018, conforme dados divulgados pela Emdec, a empresa responsável pela gestão do trânsito na cidade.

Além disso, o total de motoristas habilitados para realizar esse tipo de serviço também apresentou um crescimento significativo, alcançando 251.739 profissionais no ano atual. Em 2018, quando os dados começaram a ser monitorados, apenas 92.214 motoristas estavam autorizados, o que reflete um aumento de 172,9% neste grupo.

É importante ressaltar que esses números não necessariamente correspondem ao total de motoristas ativos no setor. O dado se refere à quantidade de profissionais que possuem autorização para atuar, sendo possível que um mesmo condutor registre mais de um veículo para prestação de serviços.

Segundo Pedro Costa, economista do Observatório PUC-Campinas, esse crescimento contínuo no número de veículos e motoristas cadastrados indica que existe uma rentabilidade mínima que estimula novos trabalhadores a ingressarem nesse mercado. Entretanto, ele ressalta que o modelo de ocupação no transporte por aplicativo não oferece garantias de renda fixa nem os benefícios típicos do emprego formal, como férias remuneradas e décimo terceiro salário. “O trabalhador precisa se planejar adequadamente para garantir seu descanso e formar uma reserva financeira para as despesas”, alerta Costa.

Osmar Faria, um motorista com 65 anos e experiência no setor, ilustra essa realidade. Ele trabalha diariamente das 7h às 17h e estabelece uma meta diária de corridas para assegurar uma renda que complemente seu orçamento familiar. “Eu tenho minha meta; quando atingo o objetivo do dia, considero que o trabalho valeu a pena”, compartilha Osmar.

Com esse panorama crescente no transporte por aplicativo, Campinas se destaca como um exemplo da evolução deste modelo de mobilidade urbana nos últimos anos.