Campinas registra 26 mortes por afogamento em 2024

Um alerta importante foi emitido para a região de Campinas, em São Paulo, onde foram registradas 26 mortes por afogamento entre janeiro e setembro de 2024. Com a chegada das férias de verão, especialistas estão enfatizando a importância de adotar medidas preventivas para evitar acidentes em ambientes aquáticos, como piscinas, rios, cachoeiras e lagos.

No ano anterior, em 2023, o total de óbitos por afogamento chegou a 67, com 43 ocorrências apenas nos primeiros nove meses do ano. Apesar da diminuição de 39% nos casos em comparação ao mesmo período deste ano, a vigilância continua essencial. Durante os meses quentes e feriados prolongados, o fluxo de pessoas em áreas de lazer aquático tende a aumentar, elevando os riscos.

De acordo com Mauro Cezar dos Santos, guarda-vidas atuante em uma piscina pública da cidade, “a falta de habilidade no meio aquático pode gerar medo em indivíduos que não sabem nadar. Qualquer profundidade pode causar um estado de pânico e desespero”.

Para minimizar as chances de afogamentos, especialistas oferecem uma série de orientações que devem ser seguidas rigorosamente:

Antes de entrar em uma nova piscina, lagoa ou rio, é fundamental verificar a profundidade do local;

Pessoas que não possuem habilidades de natação devem permanecer nas áreas rasas e próximas às bordas;

A presença de salva-vidas deve ser verificada sempre que possível;

É crucial pedir ajuda sempre que necessário;

Brincadeiras perigosas devem ser evitadas tanto nas margens quanto dentro da água;

O consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado antes e durante atividades aquáticas;

Evitar refeições pesadas antes de mergulhos é igualmente importante.

Além disso, os responsáveis por crianças pequenas devem redobrar sua atenção ao supervisioná-las em ambientes aquáticos.