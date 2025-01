Campinas registra 254 mil endividados em 2024

Campinas (SP) enfrenta um crescimento preocupante no número de moradores endividados, com um total de 254,2 mil pessoas registradas em 2024. Este índice representa um aumento de 3% em comparação ao ano anterior, quando 247,2 mil indivíduos apresentavam dívidas. Os dados são provenientes da Associação Comercial e Industrial (Acic) da cidade.

As causas do endividamento são variadas, mas o desemprego se destaca como o principal fator, responsável por 40% dos casos. Outros motivos significativos incluem a redução na renda, que afeta 25% dos endividados, e o descontrole financeiro nas despesas pessoais, que abrange 19% dos registros.

A pesquisa da Acic ainda indica que os principais credores são os bancos e cartões de crédito, que concentram 29% das dívidas. Em seguida, serviços essenciais como água, luz e gás representam 23,7%, enquanto instituições financeiras e lojas de varejo respondem por 19,5% e 16,9%, respectivamente.

No que tange ao perfil dos endividados, as mulheres são as mais afetadas, com a faixa etária predominante entre 26 e 40 anos.

Para auxiliar os consumidores em dificuldades financeiras, o Procon de Campinas está promovendo um mutirão de renegociação de dívidas até esta segunda-feira (13). Este programa visa facilitar o contato entre consumidores e credores, proporcionando condições vantajosas como descontos e prazos estendidos para pagamentos.

Os cidadãos poderão renegociar suas dívidas com diversas entidades, incluindo instituições financeiras e empresas prestadoras de serviços essenciais. No entanto, é importante ressaltar que não estão incluídas na renegociação dívidas relacionadas a crédito rural ou financiamentos garantidos por bens imóveis.

Para participar do mutirão, os interessados devem levar documentos pessoais como RG e CPF, além de contratos relacionados à dívida e quaisquer correspondências ou faturas anteriores. O atendimento pode ser realizado tanto online pelo Procon Digital quanto presencialmente com agendamento prévio através do portal do Poupatempo ou pelo telefone 151.

A seguir estão alguns dos locais onde o atendimento será disponibilizado:

Poupatempo Campinas Shopping – Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago

Agiliza Campinas – Barão Geraldo – Rua Luiz Vicentin, 195 – próximo à Subprefeitura

Agiliza Campinas – Sousas – Rua Humaitá, 144

Agiliza Campinas – Ouro Verde – Avenida Ruy Rodrigues, 3900 – Shopping Spazio Ouro Verde

Agiliza Campinas – Campo Grande – Rua Manoel Machado Pereira, 902

Agiliza Campinas – Nova Aparecida – Rua João Carlos Amaral, 561

Espaço do Cidadão Paço Municipal – Avenida Anchieta, 200 – Centro

CIC Vida Nova – Rua Odete Teresinha Santuci Otaviano, 92 (atendimento apenas com agendamento)

O aumento no número de endividados em Campinas é um reflexo das dificuldades econômicas enfrentadas por muitos brasileiros atualmente. Medidas como o mutirão do Procon visam oferecer suporte e alternativas viáveis para aqueles que buscam retomar o controle financeiro.