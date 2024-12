Campinas recebe o espetáculo ‘Starlight – Concertos de Natal’ no Teatro Oficina

Na próxima segunda-feira, 23 de dezembro, o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, localizado em Campinas (SP), será o cenário do aguardado espetáculo “Starlight – Concertos de Natal”, com início programado para às 19h.

O acesso ao evento será gratuito, permitindo que os interessados possam garantir suas entradas através do aplicativo Iguatemi One. É importante ressaltar que cada CPF tem direito a retirar até duas entradas.

O concerto contará com a apresentação de um quarteto composto por músicos renomados de diversas orquestras do estado de São Paulo. Com uma proposta de encantar o público, a ambientação do espetáculo será enriquecida por bolas de Natal iluminadas e velas acesas, criando uma atmosfera mágica e festiva.

A programação musical celebra o espírito natalino e a simbologia do nascimento de Jesus, incorporando canções clássicas como “Noite Feliz”, “Adeste Fideles” e “Jingle Bells”, além de obras consagradas da música erudita.

Informações sobre o evento:

Starlight – Concertos de Natal

Data: 23 de dezembro, às 19h

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, 3º piso do Iguatemi Campinas

Endereço: Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina

Telefone: (19) 3294-3166

Ingressos: Disponíveis pelo app Iguatemi One