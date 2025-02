Campinas intensifica vacinação contra febre amarela em bairros de risco

Neste sábado, 22 de julho, a cidade de Campinas, no estado de São Paulo, realizará uma ampla campanha de vacinação contra a febre amarela. A ação ocorrerá das 7h às 17h e abrangerá áreas rurais, regiões de mata e zonas periurbanas, que são consideradas de maior risco para a transmissão do vírus.

As equipes de saúde, provenientes de 15 centros de saúde (CSs), farão a imunização domiciliar, garantindo que as vacinas cheguem diretamente às residências dos cidadãos. Além disso, serão disponibilizados pontos de vacinação em locais estratégicos, como a Leroy Merlin na região do 31 de Março, o supermercado Good Bom em Sousas e a Igreja Cristã Internacional do Evangelho no bairro Carlos Gomes.

A população em geral também pode se dirigir aos centros de saúde que funcionam aos sábados ou optar pelos postos montados nos estabelecimentos comerciais e na igreja mencionada. As doses da vacina estão disponíveis nos CSs conforme os horários habituais de atendimento. Para consultar endereços e contatos dos centros, os cidadãos podem acessar o site da prefeitura.

Locais de Vacinação:

Paranapanema

Joaquim Egídio

Esmeraldina

Sousas

Barão Geraldo

Village

Figueira

Fernanda

Carvalho de Moura

Santa Rosa

Campina Grande

Taquaral

Carlos Gomes

31 de Março

São Vicente

Público-Alvo da Vacinação:

Crianças entre 6 e 8 meses: devem receber uma dose agora, seguida por outra aos 9 meses e um reforço aos 4 anos.

devem receber uma dose agora, seguida por outra aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Idosos acima de 60 anos: a vacinação será realizada mediante avaliação dos riscos, considerando condições pré-existentes e medicações em uso.

a vacinação será realizada mediante avaliação dos riscos, considerando condições pré-existentes e medicações em uso. Gestantes e lactantes com bebês até 6 meses: devem interromper a amamentação por 10 dias após a vacinação e seguir orientações sobre o armazenamento do leite materno.

devem interromper a amamentação por 10 dias após a vacinação e seguir orientações sobre o armazenamento do leite materno. Pessoas que residem em áreas urbanas, mas frequentam regiões rurais ou florestais.

A cobertura vacinal contra a febre amarela em Campinas alcançou 83,6% até o momento, embora ainda esteja aquém da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Este índice é superior ao registrado em anos anteriores: 82,8% em 2023 e 70,9% em 2022.

Atenção à Saúde e Proteção Ambiental:

É importante destacar que os macacos são vítimas da febre amarela e não atuam como transmissores do vírus. A morte desses animais é um sinalizador da presença do vírus na área. Portanto, qualquer agressão ou morte destes primatas configura crime ambiental.

Aqueles que planejam viajar para áreas de mata ou países que exigem vacinação devem receber a dose com pelo menos 15 dias de antecedência para assegurar a proteção necessária. O Certificado Internacional de Vacinação pode ser emitido pela Anvisa.

Além da vacinação, recomenda-se o uso de repelentes para evitar picadas do mosquito transmissor da doença, especialmente para indivíduos não imunizados. Sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos ou urina escurecida após visita a áreas de risco exigem atenção imediata em um centro de saúde.