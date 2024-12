Campinas fecha parques públicos devido a chuvas intensas

A Prefeitura de Campinas, localizada no estado de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (27) o fechamento de todos os parques públicos da cidade em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Segundo dados oficiais, o acumulado pluviométrico nas últimas 72 horas ultrapassou a marca de 111 milímetros.

Esta medida visa prevenir riscos à segurança da população, uma vez que as chuvas intensas têm provocado danos em diversas áreas. A administração municipal formou uma força-tarefa composta pela Defesa Civil e diversas secretarias para monitorar e responder a possíveis emergências resultantes das intempéries.

O fechamento dos parques públicos é uma prática recorrente em Campinas, implementada sempre que as precipitações atingem 80 milímetros em um período de três dias. Uma nova avaliação da situação está prevista para este sábado (28). Vale lembrar que em janeiro de 2023, um trágico incidente ocorreu na Lagoa do Taquaral, onde uma criança de sete anos perdeu a vida devido à queda de uma árvore.

No momento, Campinas se encontra em estado de atenção, com previsão de novas tempestades para o fim de semana. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está mobilizada para realizar a limpeza das vias e remover galhos e árvores que caíram devido às chuvas. Durante esta sexta-feira, foram registrados alagamentos em várias ruas da cidade, além de quedas de árvores. Apesar dos estragos, não houve registros de feridos, embora algumas famílias tenham sido deslocadas em decorrência dos eventos climáticos, especialmente no distrito de Sousas.

Para atender a população afetada por alagamentos ou quedas de árvores, a Prefeitura disponibiliza os seguintes números: ligue 199 para relatar alagamentos e inundações; ligue 118 para emergências relacionadas ao trânsito; e ligue 193 para situações de emergência geral.