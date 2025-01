Campinas e região anunciam mais de 3.800 vagas de emprego em diversos setores

A partir desta segunda-feira (13), a região de Campinas, no estado de São Paulo, disponibiliza um total de 3.863 oportunidades de emprego em 15 cidades. O levantamento destaca que as vagas abrangem diversas áreas profissionais, incluindo seleções específicas para pessoas com deficiência (PCDs), além de oportunidades para estágio e programas de jovem aprendiz.

Entre as cidades que participam da iniciativa, Campinas se destaca com a oferta de 1.008 vagas em 64 diferentes ocupações, das quais 16 são destinadas a PCDs. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) em Campinas realiza atendimentos presenciais em três unidades, onde os candidatos podem agendar atendimento através do Portal do Cidadão. As unidades funcionam em diferentes horários, permitindo que os interessados busquem as vagas disponíveis de acordo com sua conveniência.

Na lista das oportunidades oferecidas, destaca-se o município de Americana, que possui 328 vagas distribuídas em 90 funções. Os candidatos podem se inscrever enviando seus currículos pelo site da prefeitura ou, em casos excepcionais, comparecendo presencialmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta-feira, com opções tanto pela manhã quanto à tarde.

Além disso, Morungaba conta com 112 vagas para costureiros, enquanto Jaguariúna oferece 130 vagas para jovens aprendizes na área de produção. O PAT de Indaiatuba apresenta uma significativa quantidade de 769 oportunidades em 186 cargos, sendo quatro delas reservadas para PCDs.

Abaixo estão listadas algumas das cidades participantes e o número total de vagas disponíveis:

Americana: 328 vagas

328 vagas Amparo: 68 vagas

68 vagas Campinas: 1.008 vagas

1.008 vagas Espírito Santo do Pinhal: 15 vagas

15 vagas Indaiatuba: 769 vagas

769 vagas Itapira: 50 vagas

50 vagas Jaguariúna: 355 vagas

355 vagas Louveira: 563 vagas

563 vagas Mogi Guaçu: 217 vagas

217 vagas Monte Mor: 33 vagas

33 vagas Morungaba: 112 vagas

112 vagas Pedreira: 41 vagas

41 vagas Serra Negra: 71 vagas

71 vagas Valinhos: 145 vagas

145 vagas Vinhedo: 88 vagas

Candidatos interessados devem observar os procedimentos específicos de cada cidade para realizar suas inscrições. Em geral, as inscrições podem ser feitas online ou por telefone, além do atendimento presencial disponível nos postos específicos.

A iniciativa visa não apenas facilitar a busca por emprego na região, mas também promover a inclusão e diversidade no mercado de trabalho.