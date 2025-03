Campinas avança na vacinação infantil, mas luta contra febre amarela continua

Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que Campinas, município localizado no estado de São Paulo, encerrou o ano de 2024 com uma taxa de vacinação de 84,7% entre crianças de até 1 ano. Este número representa um progresso em relação aos 83% registrados em 2023, embora a meta estabelecida pelo Ministério seja de alcançar 95%.

A cobertura vacinal contra a febre amarela ainda se mostra insuficiente, conforme informações divulgadas após a confirmação de um novo óbito pela doença nesta terça-feira (11). O falecido, um homem de 61 anos, não possuía registro de vacinação e havia estado em uma área rural fora do estado de São Paulo. Os sintomas começaram em 12 de fevereiro e culminaram em seu falecimento em 17 do mesmo mês, após atendimento na rede pública.

Em relação à vacinação, a Secretaria de Saúde local anunciou que o município superou as metas para dez dos onze imunizantes considerados essenciais no calendário vacinal. Os dados são os seguintes:

BCG: 98,2%

Hepatite B: 107,1%

Poliomielite (VIP): 96,9%

Pentavalente: 96,8%

Rotavírus: 95%

Pneumo 10: 98%

Meningocócica C: 97,7%

Febre Amarela: 84,7%

SCR (sarampo, caxumba, rubéola): 102,1%

Pneumo 10 (Reforço): 97,8%

Meningocócica C (Reforço): 102,1%

A cidade almeja uma cobertura vacinal de 90% para BCG e Rotavírus e de 95% para as demais vacinas. Os percentuais superiores a 100% indicam que mais doses foram administradas do que a estimativa populacional sugeria para a faixa etária em questão.

No que diz respeito aos casos de febre amarela, este último óbito é o segundo registrado neste ano. O primeiro caso fatal envolveu um homem de 39 anos residente na zona rural de Sousas, que faleceu em decorrência da doença no dia 3 de fevereiro após ser internado sem comprovação vacinal. Um segundo paciente, um homem de 55 anos que frequenta a mesma região, foi hospitalizado mas teve alta após recuperação.

A coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Chaúla Vizelli, enfatiza a importância da vacinação como uma estratégia crucial para a prevenção e controle de doenças infecciosas. Neste sentido, a prefeitura reforçou que todas as vacinas estão disponíveis nos centros de saúde da cidade.

Desde o dia 20 de janeiro, a prefeitura intensificou as campanhas de vacinação voltadas para viajantes e residentes em áreas rurais ou florestais. Além disso, desde o dia 5 de fevereiro, a estratégia foi ampliada para incluir vacinação domiciliar nas áreas consideradas de risco.

A orientação municipal recomenda que todos os moradores com idade superior a nove meses que ainda não tenham sido vacinados compareçam aos Centros de Saúde para receberem a imunização. Vale ressaltar que a vacinação é seletiva; indivíduos acima dos cinco anos que já receberam uma dose ao longo da vida não necessitam tomar outra.