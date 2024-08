Campeonato Uruguaio volta a ser adiado por piora no estado de Izquierdo

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) voltou a suspender as rodadas do Campeonato Uruguaio que seriam disputadas nesta semana por causa da piora no estado de saúde de Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que está internado em São Paulo.

A entidade informou que decidiu reprogramar mais uma vez a segunda e terceira rodadas do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio por conta da ‘situação delicada’ de Izquierdo. As duas rodadas já haviam sido adiadas inicialmente.

A segunda rodada, inicialmente programada para o último fim de semana, havia sido reagendada para ser jogada entre terça e quinta-feira, com os jogos da terceira rodada sendo repassados para o próximo fim de semana. Por enquanto, a situação segue indefinida.

O Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio começou na semana retrasada, com os times entrando em campo entre sexta-feira (16) e domingo (18).

PIORA NO QUADRO DE SAÚDE

Juan Izquierdo apresentou piora no seu quadro de saúde, segundo último boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado. Ele passou por exames que mostraram “progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana.

O zagueiro segue sob cuidados intensivos neurológicos. Ele ainda está respirando por meio de ventilação mecânica.

Izquierdo teve uma arritmia seguida de parada cardíaca e está internado na UTI desde quinta-feira (22). O defensor caiu sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores. Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância.

O defensor precisou ser reanimado. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.

Leia a nota da AUF:

Refletindo os sentimentos de todos os níveis do futebol em relação à delicada situação do jogador Juan Izquierdo, a Mesa Executiva resolve:

1º – Reprogramar as rodadas 2 e 3 do Torneio Clausura

2º – Comunicar o mais breve possível as novas datas