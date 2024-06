Campeonato Municipal de Ribeirão Pires – Divisão Especial chega às semifinais

No último fim de semana, Ribeirão Pires conheceu os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Divisão Especial. Com jogos equilibrados que foram realizados no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Ouro Fino, três dos classificados foram conhecidos nas disputas por pênaltis.

No sábado (8), o União superou o Unidos da Vila Sueli por 6 a 5, nas penalidades máximas. O Águia de Ouro passou para a próxima fase vencendo o Santa Luzia por 5 a 4 nos pênaltis. No tempo regulamentar, os times empataram em 1 X1.

Já no domingo (9), Beija-Flor venceu o Confiança que seguia invicto na competição, por 2 X 1. No segundo jogo classificatório aconteceu o embate entre Alviverde e Vila Suíssa, com placar 0 X 0 durante o tempo normal, mas o Alviverde conquistou vaga para as semifinais nas penalidades máximas por 9 X 8.

Próximos Jogos – No próximo domingo (16), no CTT de Ouro Fino acontecerão os confrontou das semifinais. Às 8h50, entram em campo Águia de Ouro X União e às 10h50, Alviverde e Beija Flor buscam a vaga para a grande final, que está prevista para o dia 30 de junho, no Campo da Vila Gomes.

Serviço – Semifinais Campeonato de Futebol Amador – Divisão Especial

Data: 16/06 – Domingo, a partir das 8h50

Local: Centro Técnico de Treinamento Ouro Fino (CTT) – Av. Rubens Maziero, 100