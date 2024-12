Campeonato Municipal de Futsal terá final neste sábado

O Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires chega à reta final neste sábado (14), prometendo fortes emoções e jogos eletrizantes. As decisões ocorrerão no Ginásio Poliesportivo do CTT Ouro Fino, com a final da Série Ouro (2ª Divisão) entre Dog Cretinos e Red Buffalos às 18h, e o confronto pelo título da Divisão Especial (1ª Divisão) entre Rua Natal e Caiçara às 19h. A entrada é gratuita e o evento deve atrair um grande público de apaixonados pelo futsal.

As semifinais realizadas no último sábado (7) trouxeram surpresas históricas. Na Divisão Especial, o tetracampeão Família FC, favorito ao título, sofreu uma derrota impressionante de 7 a 1 para o Rua Natal. O outro finalista, Caiçara, também protagonizou um feito marcante ao eliminar o Alvorada FS, equipe de melhor campanha na fase de grupos, aplicando o mesmo placar de 7 a 1. Com esses resultados, a final de 2024 será inédita, marcando a busca do título por duas equipes que quebraram a hegemonia dos favoritos.

Na Série Ouro, a disputa foi acirrada: o Red Buffalos venceu o Newcastle em um emocionante 4 a 3, garantindo a vaga na decisão contra o Dog Cretinos, que já estava classificado para a final após ter a melhor campanha da primeira fase. Além do troféu, os três primeiros colocados da Série Ouro já têm vaga garantida na Divisão Especial de 2024, enquanto o campeonato deste ano não prevê rebaixamento.

O Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires é um dos eventos esportivos mais tradicionais da cidade, consolidando-se como um espaço de integração entre atletas, equipes e torcedores. Este ano, a competição foi marcada pela renovação e quebra de expectativas, com times considerados azarões superando favoritos e conquistando o coração dos torcedores.

A expectativa é de casa cheia no Ginásio Poliesportivo do CTT Ouro Fino, que já se tornou palco de grandes momentos esportivos na cidade. Os torcedores são convidados a comparecer e apoiar seus times, celebrando o talento e a dedicação dos atletas locais.

Serviço – Finais do Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires

Quando: Sábado (14)

18h – Dogs Cretinos x Red Búfalos (Divisão Ouro)

19h – Caiçara x Rua Natal (Divisão Especial)

Onde: Ginásio Poliesportivo – CTT Ouro Fino

Endereço: Av. Rubens Maziero, 100 – Ouro Fino

Entrada: Gratuita