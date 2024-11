Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires agita Ginásio Poliesportivo de Ouro Fino

No último sábado (2), os jogos do Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires movimentaram o Ginásio Poliesportivo do Centro Técnico de Treinamento (CTT) de Ouro Fino. As partidas de abertura da competição atraíram as torcidas que lotaram o recém-revitalizado equipamento esportivo, proporcionando momentos de animação entre as torcidas.

Confira os placares: o time Dogs Cretinos ganhou do time Jamaica com o placar final de 13 X 1 (série Ouro). Já na série Especial, as equipes do Alvorada e Caiçara terminaram a partida com empate de 1X1. E o time tetracampeão da competição, Família ganhou por 2 X 1 do Insônia.

A segunda rodada da competição será realizada neste sábado (9), a partir das 19h, Ginásio Poliesportivo do Centro Técnico de Treinamento (CTT) de Ouro Fino (Av. Rubens Maziero, 100). Nesta etapa, já estão confirmadas as partidas da série Especial: às 19h – Rua Natal; X Insônia; às 20h, a equipe Família enfrenta o Alvorada. As partidas das equipes da série Ouro ainda serão divulgadas. A entrada é gratuita.

A competição é promovida pela Liga Ribeirãopirense de Futsal, com parceria da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Para acompanhar as rodadas e as classificações dos times, basta baixar o aplicativo Copa Fácil pelos links: https://copafacil.com/-xg2zi (Divisão Especial) e https://copafacil.com/-dcya2 (Série Ouro).