Campeonato de Tênis de Ribeirão Preto: Australiana Kaylah McPhee avança às quartas

A australiana Kaylah McPhee, cabeça de chave número 1 do ITF W15 Campeonato Internacional de Tênis de Ribeirão Preto, confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final de simples. Atual 441ª colocada no ranking mundial, McPhee derrotou a jovem chilena de 18 anos, Antonia Vergara Rivera, por 6/1 6/3, na partida disputada no início da noite desta quinta-feira no Ipê Golf Club.

Hoje (29), McPhee enfrentará a brasileira Nauhany Silva, em duelo marcado para a última rodada da quadra central, com início previsto não antes das 18h30.

Semifinais de duplas

O Brasil estará representado nas semifinais de duplas do ITF W15 Ribeirão Preto por duas parcerias. Cabeças de chave número 2, Camila Bossi e Ana Candiotto avançaram à semifinal após vencerem Bianca Bernardes e Livia Daud por 6/1 6/2. A próxima adversária da dupla será a parceria formada por Luciana Moyano (ARG) e Camila Romero (ECU), que derrotaram Luiza Fullana e Sofia Perovani por 6/4 6/3.

A outra dupla brasileira semifinalista é formada por Júlia Konishi, jogadora da casa, e Rebeca Pereira. Elas enfrentam Romina Ccuno (PER) e Fernanda Labraña (CHI) em busca de uma vaga na final deste sábado.

Os jogos desta sexta-feira começam às 11 horas, e a entrada no Ipê Golf Club é gratuita. Os ingressos podem ser resgatados pelo site www.appticket.com.br/w15.

Para assistir aos jogos, basta resgatar o ingresso em www.appticket.com/wrp15

A etapa de Ribeirão Preto do Campeonato Internacional de Tênis Feminino é apresentado pelo Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e conta com o copatrocínio de Return – uma empresa Santander, Azul – Transportadora Oficial, Stella Artois Pure Gold, Alupar, Taesa, INNI Bola Oficial e Vivant Clinical Centre. A etapa conta também com o apoio de Ipê Golf Clube e Federação Paulista de Tênis. O evento integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour – W15. A realização é do Instituto Sports.

Serviço

Campeonato Internacional de Tênis Feminino – Etapa Ribeirão Preto