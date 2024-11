Campeonato de tabuada agita escola municipal de São Caetano 

A tabuada, ferramenta importante para o domínio das operações matemáticas, não assusta ninguém na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Maria Teresinha Dario Fiorotti, integrante do Complexo Educacional, Esportivo e Cultural do Bairro Santa Maria, em São Caetano. Pelo contrário, mobiliza a escola numa agitada e divertida competição. A escola fechou o mês de outubro com a final do Desafio da Tabuada da Fiorotti, após acirradíssimas etapas classificatórias.

“O Desafio da Tabuada do Fiorotti está em sua quarta versão”, informou a diretora, Antonieta de Simone. “É um projeto de matemática idealizado pela coordenadora pedagógica Rosângela Maria Tonoli De La Vega, que tem como objetivo o incentivo ao estudo e aperfeiçoamento da tabuada como pré-requisito básico ao estudo da matemática.”

Participaram do projeto alunos do 5º ao 8º ano. Primeiramente, as disputas aconteceram dentro de sala de aula. De cada sala saiu um vencedor e, posteriormente, de cada ano de segmento um campeão para a disputa da semifinal e final. No dia 30/11 aconteceu a grande final, em clima de Copa do Mundo. “Foram momentos muito emocionantes, com todas as turmas envolvidas na torcida pelos seus representantes”, conta Antonieta.

Confira a premiação:

1° lugar – Patrícia Coutinho Rampinelli (8º A);

2° lugar – Livia Gonçalves Ramires Rodriguez (5º C);

3° lugar – Giuliana Scafuro (6º C);

4° lugar – Nathalia Pereira Olovics (7ºD).

As vencedoras ganharam prêmios doados à escola: uma bicicleta pelo primeiro lugar, um jogo Genius pelo segundo e jogos de estratégia para o terceiro e quarto lugares. Mais importante, no entanto, foi o ganho de aprendizado. “As finalistas estão de parabéns. Mostraram garra, raciocínio e concentração em cada resposta. Agradecemos, também, a toda a equipe gestora e a todos os envolvidos de forma direta ou indireta para que tudo fosse um sucesso”, finalizou Antonieta.