Campeonato de Futsal de Ribeirão Pires define os finalistas da Divisão Especial e Série Ouro

O Campeonato Municipal de Futsal de Ribeirão Pires entra em sua fase decisiva neste sábado (7), com a realização das semifinais da Divisão Especial e os últimos confrontos da Série Ouro (2ª Divisão). Os jogos acontecem no CTT Ouro Fino, localizado na Avenida Rubens Mazieiro, 100, prometendo grandes disputas entre as equipes que sonham com o título.

Na elite do futsal municipal, a Divisão Especial, os confrontos foram definidos pelo cruzamento olímpico, que coloca frente a frente o time de melhor campanha contra o de pior desempenho entre os classificados. O destaque da competição até agora é o Alvorada FC, líder da primeira fase, que enfrentará o quarto colocado, Caiçara, às 20h.

Apesar de liderar, o Alvorada não teve vida fácil para garantir o topo da tabela, superando o Família FC apenas no saldo de gols. O Família, segundo colocado, terá pela frente o Rua Natal, terceiro lugar, em um duelo que promete ser acirrado, já que ambas as equipes apresentaram bom desempenho na fase classificatória. As semifinais são decisivas, e os vencedores garantem vaga na grande final, no próximo sábado (14).

Na Série Ouro, equivalente à Segunda Divisão, o Dog Cretinos Futsal já garantiu seu lugar na final após uma campanha irretocável. Com três vitórias em três jogos na fase de grupos, o time se consolidou como favorito ao título e agora espera o vencedor do confronto entre Red Búfalos e Newcastle, que duelam neste sábado, às 18h, para definir o segundo finalista.

Além da disputa pelo troféu, os três melhores times da Série Ouro já asseguraram suas vagas na Divisão Especial de 2025, garantindo uma importante oportunidade de crescimento no campeonato municipal.

A grande final da Série Ouro será realizada no dia 14 de dezembro, enquanto as datas das finais da Divisão Especial serão anunciadas após os resultados das semifinais.