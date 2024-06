Campeonato de Futebol de Ribeirão Pires – Divisão Especial define campeão neste domingo (30)

Pelo segundo ano consecutivo, Águia de Ouro e Beija-flor decidirão neste domingo (30), às 10h, o título da Divisão Especial do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires. As equipes conquistaram novamente como as duas melhores campanhas da temporada após vencerem os duelos contra União e Alviverde. O jogo final acontecerá no Centro Esportivo da Vila Gomes (Avenida Coronel Oliveira Lima, 2.345);

A competição, que teve início em março, contou com a participação de 24 equipes, divididas em três grupos. Os times E.C. Alvorada, Olaria, Vila Bonita e Vila Belmiro foram rebaixados para a 1ª Divisão.

A novidade neste ano foram os jogos que aconteceram também no período noturno, no novo campo de Ouro Fino, que foi recentemente revitalizado – além do novo gramado sintético, o equipamento esportivo recebeu iluminação LED, reforma de vestiários e sanitários, novos bancos de reserva e revitalização estrutural.

As partidas são organizadas pela Liga Ribeirão-pirense de Futebol, com o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL).

Veteranos – Os jogos do Campeonato de Futebol Amador – Veteranos para jogadores acima de 40 anos segue para a terceira rodada. As partidas acontecem aos sábados, a partir das 13h20, no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Ouro Fino (Av. Rubens Mziero, 100). Para acompanhar os resultados e as classificações, basta baixar o aplicativo Copa Fácil – https://copafacil.com/-zr6a

Serviço – Final do Campeonato de Futebol Amador de Ribeirão Pires 2024

Dia: Domingo – 30 de junho, a partir das 10h

Local: Centro Esportivo da Vila Gomes – Avenida Coronel Oliveira Lima, 2.345

Entrada livre