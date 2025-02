Campeonato Brasileiro Série B de 2025: 20 Clubes lutarão por vagas na primeira divisão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na quarta-feira (19), a tabela preliminar do Campeonato Brasileiro Série B de 2025, que terá início no dia 4 de abril e se estenderá até meados de novembro deste ano. A competição contará com a participação de 20 clubes que estarão em busca de quatro vagas na elite do futebol nacional para a temporada de 2026.

Durante a disputa, os quatro clubes com pior desempenho ao longo da Série B serão rebaixados para a Série C do próximo ano. Com a tabela agora divulgada, todas as equipes conhecem seus adversários tanto para o primeiro turno quanto para o segundo. Vale destacar que no returno, os mandos de campo serão invertidos.

Os times que participarão da segunda divisão já estão definidos. Além dos 12 clubes que permaneceram na Série B, os rebaixados da Série A incluem Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma e Athletico. Completa a lista os promovidos da terceira divisão: Volta Redonda, Athletic, Remo e Ferroviária.

É importante ressaltar que o Santos foi o grande campeão da Série B em 2024, conquistando o título após um ano na segunda divisão e retornando à elite de forma antecipada, juntamente com Ceará, Sport e Mirassol.