Campeonato Brasileiro chega à penúltima rodada com maior número de candidatos desde 2009

A edição do Campeonato Brasileiro que teve o mesmo líder ao longo de 30 rodadas consecutivas chega às duas jornadas finais como a disputa mais aberta desde 2009. O Palmeiras (66 pontos) é favorito, mas Botafogo (63), o time que disparou na ponta, Atlético Mineiro (63), Flamengo (63) e Grêmio (62) ainda estão vivos na disputa.

É o maior número de postulantes ao troféu nacional restando somente duas partidas nos últimos 14 anos. Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, trata-se da segunda edição mais disputada, atrás apenas do ano em que seis clubes brigaram pelo caneco até a penúltima rodada, quando o Flamengo foi campeão.

A exemplo do que tem acontecido na disputa deste ano, em que o Botafogo deixou derreter uma vantagem que chegou a ser de 13 pontos para o segundo colocado, o campeonato de 2009 acabou marcado por um vexame histórico do clube que passou mais tempo como líder, o Palmeiras.

O time alviverde, que vivia à época um jejum de títulos brasileiros –não vencia desde 1994–, começou o torneio abrindo vantagem sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Disparou nas mãos do interino Jorginho, mas derrapou quando contratou Muricy Ramalho, o treinador mais prestigiado do país na ocasião, campeão do certame nacional pelo São Paulo nos três anos anteriores.

A 12 duelos do fim da competição, que havia liderado por 17 rodadas, o Palmeiras estava em primeiro lugar, com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o rival São Paulo, e dez à frente do Flamengo.

Porém o time teve resultados adversos e pouco prováveis, como os empates com o Avaí e o Sport, que foi rebaixado, e as derrotas para o Náutico e o Santo André, que também caíram para a Série B. A perda da liderança ocorreu na 34ª rodada, após revés em casa para o Fluminense –o tricolor das Laranjeiras está novamente no caminho do clube neste domingo (3), às 16h, no Allianz Parque.

Há 14 anos, depois da perda da liderança, a formação alviverde não conseguiu retomar a dianteira e ainda acabou na quinta colocação, fora até da zona de classificação para a Copa Libertadores, algo impensável para os torcedores atualmente, já que o clube vai disputar a competição em 2024 pelo nono ano consecutivo.

Esse risco o Botafogo não corre mais, embora ainda tente confirmar vaga direta na fase de grupos do torneio continental. Com os resultados da última rodada, já estão definidos os clubes brasileiros que vão disputar a competição, e a equipe carioca está entre elas, ao lado de Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino.

Fluminense, atual campeão continental, e São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, também garantiram uma vaga na disputa.

A classificação é pouco, contudo, para aplacar a frustração dos botafoguenses, sobretudo pelas derrotas que mais abalaram o time na reta final, com viradas históricas sofridas diante de Palmeiras e Grêmio e outros pontos perdidos nos acréscimos.

Na última rodada, enquanto o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4 a 0, dando um passo importante para ser campeão, a equipe carioca sofreu um empate do já rebaixado Coritiba no último minuto de jogo, cerca de um minuto e meio depois ter marcado gol de pênalti.

Alguns jogadores desabaram no gramado, outros olharam para o céu, e o técnico Tiago Nunes não sabia onde enfiar a cara. Contratado recentemente, ele é o quarto que passa pelo comando do clube neste Nacional. Depois de Luís Castro e de Bruno Lage, o time apostou no interino Lucio Flavio até que resolveu buscar Nunes na tentativa de evitar o vexame. Não tem sido suficiente.

Desde a estreia do novo comandante, foram três empates, contra Fortaleza (2 a 2), Santos (1 a 1) e Coritiba (1 a 1). No geral, a equipe de General Severiano não ganha desde a 27ª rodada, quando derrotou o lanterna América Mineiro. Depois disso, foram cinco empates e quatro derrotas, período no qual os rivais escalaram a tabela.

Neste domingo, o Botafogo vai encarar o Cruzeiro, que luta contra o rebaixamento, às 18h30, no estádio Nilton Santos.

CONFIRA OS JOGOS RESTANTES DOS POSTULANTES AO TÍTULO

37ª rodada

Atlético-MG x São Paulo

Flamengo x Cuiabá

Palmeiras x Fluminense

Botafogo x Cruzeiro

Grêmio x Vasco

38ª rodada

Palmeiras x Cruzeiro

Fluminense x Grêmio

São Paulo x Flamengo

Internacional x Botafogo

Bahia x Atlético-MG