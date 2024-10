Campeões no topo e sete vencedores diferentes: a história da Stock Car em Buenos Aires

A Stock Car Pro Series está de volta a terras argentinas e realizará no próximo final de semana (5 e 6/10) a nona etapa da temporada 2024, em Buenos Aires. Na terra do tango, a principal categoria do automobilismo brasileiro tem uma história crescente. Entre a sua primeira ida à capital do país vizinho, em 2005, e a última passagem pela fronteira, no ano passado, foram realizadas sete corridas marcadas por fatos curiosos. Em toda sua história, a Stock Car viu somente campeões terminarem no topo do pódio na Argentina.

Giuliano Losacco (2005), Ingo Hoffmann (2006), Cacá Bueno (2007), Felipe Fraga e Rubens Barrichello (2017) e Gabriel Casagrande (2023) foram os vencedores da Stock Car no país vizinho, enquanto Matías Rossi, que venceu no ano passado correndo “em casa”, ostenta no seu currículo o pentacampeonato do TC2000, importante categoria argentina que vai acelerar na tarde de domingo com a disputa dos 200 Km de Buenos Aires.

A primeira prova da história da Stock Car em Buenos Aires aconteceu em 30 de outubro de 2005. Com 41 carros no grid, a corrida foi vencida por Giuliano Losacco, a bordo de um Chevrolet Astra, em resultado que foi fundamental para terminar aquela temporada como bicampeão da categoria, com somente um ponto de vantagem para Cacá Bueno, que conheceria o sabor da vitória na capital argentina dois anos depois.

Antes, em 2006, Ingo Hoffmann superou a chuva forte com seu Mitsubishi Lancer #17 e deu um show após ter largado do oitavo lugar para vencer pela 76ª e penúltima vez na Stock Car. A prova foi marcada pelo acidente impressionante sofrido pelo carioca Gualter Salles nas voltas finais.

Piloto de enorme sucesso e um dos brasileiros mais bem-sucedidos no automobilismo argentino, Cacá Bueno morou no país vizinho por três anos e por lá competiu entre o fim dos anos 1990 e o início da década de 2000. De volta ao Brasil e consagrado como campeão da Stock Car, o carioca brilhou em Buenos Aires com Mitsubishi Lancer, venceu e encaminhou o segundo título dois meses depois.

A Stock Car Pro voltou a correr na Argentina após hiato de uma década. Campeão vigente em 2017, Felipe Fraga acelerou o Chevrolet Cruze para conquistar a vitória no exterior. “Foi uma das melhores atuações na carreira”, disse o piloto à época. Naquele mesmo fim de semana, Rubens Barrichello aplicou a estratégia de priorizar a Corrida 2 com o regulamento que vigorou até o ano passado, largou em 19º e terminou a rodada no topo do pódio.

Depois de um novo hiato, que durou seis anos, a Pro Series cruzou a fronteira com a Argentina novamente para correr em Buenos Aires. Diante de mais de 50 mil pessoas, a categoria proporcionou uma grande festa do automobilismo sul-americano com vitórias de Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze), em feito que pavimentou o caminho rumo ao seu bicampeonato, enquanto o ídolo local Matías Rossi levou o Toyota Corolla #117 ao primeiro lugar na Corrida 2 da etapa.

Ineditismo — Jamais a Stock Car repetiu poles e vencedores correndo em Buenos Aires. Além dos sete pilotos diferentes que saíram com o triunfo em Gálvez, a categoria brasileira conheceu cinco competidores distintos que alcançaram o ápice da performance com a volta mais rápida da sessão classificatória.

Ex-Fórmula 1, Christian Fittipaldi foi o primeiro pole da Stock Car na Argentina, em 2005, com Mitsubishi Lancer. O modelo da marca dos três diamantes também levou Felipe Maluhy à posição de honra do grid no ano seguinte. Já em 2007, foi a vez de Ricardo Sperafico marcar a pole position com Peugeot 307.

Na trilha para seu primeiro título de campeão da Stock Car, Daniel Serra conquistou a ponta do grid em 2017 guiando o Chevrolet Cruze. E no ano passado, também com Cruze, Felipe Fraga registrou a volta mais rápida da classificação.

Cenário de glórias — Buenos Aires, diga-se, foi o palco de feitos históricos de pilotos brasileiros ao longo dos tempos. Antes mesmo do nascimento da Stock Car, em 1979, dois nomes vitoriosos brilharam na terra de Diego Maradona: Chico Landi terminou a prova inaugural do Autódromo Oscar y Juan Gálvez em terceiro lugar, em março de 1952, a bordo de um Ferrari 125C. Landi chegou atrás somente de duas lendas argentinas: Juan Manuel Fangio e José Froilán González. Quatro anos depois, Buenos Aires foi palco do melhor resultado de Landi na Fórmula 1. Correndo em dupla com o italiano Gerino Gerini, Chico fechou a etapa na quarta colocação.

Emerson Fittipaldi venceu duas vezes correndo em Buenos Aires. Em 28 de janeiro de 1973, então campeão vigente da Fórmula 1, o brasileiro venceu com a Lotus-Cosworth 72D após grande batalha contra François Cévert e Jackie Stewart. Em 1975, já como bicampeão do mundo, Emerson partiu da quinta colocação, superou concorrentes como Niki Lauda, Carlos Reutemann, James Hunt e José Carlos Pace para triunfar novamente em solo argentino.

Em 1981, Nelson Piquet venceu com a Brabham empurrada por motor Ford Cosworth na esteira de um fim de semana perfeito com pole e primeiro lugar após ter liderado todas as voltas. Aquela conquista foi fundamental para seu primeiro título mundial na Fórmula 1, já que a diferença para o vice-campeão, Reutemann, foi de apenas um ponto (50 x 49).

No fim de semana dos 200 Km de Buenos Aires, dois brasileiros já tiveram a oportunidade de vencer a prova, uma das mais famosas do automobilismo argentino. Luciano Burti faturou a corrida em 2005 em dupla com o argentino Diego Aventín, a bordo de um Ford Focus I. Quatro anos depois, Ricardo Maurício formou parceria com o ex-Fórmula 1 Norberto Fontana para vencer com um Toyota Corolla X. Rubens Barrichello, em 2020, e o próprio Ricardinho, em 2023, venceram a corrida classificatória do TC2000 em Buenos Aires.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV e BandSports (canais por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 170 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, MAVTV Brasil Motorsports Network, MAVTV América do Norte e também pelo canal argentino TyC Sports.

Stock Car em Buenos Aires

Corridas realizadas: 7

Primeira corrida: 30 de outubro de 2005

Primeiro pole: Christian Fittipaldi (Mitsubishi Lancer)

Primeiro vencedor: Giuliano Losacco (Chevrolet Astra)

Última corrida: 8 de outubro de 2023

Último pole: Felipe Fraga (Chevrolet Cruze)

Últimos vencedores: Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze) e Matías Rossi (Toyota Corolla)

Todos os vencedores em Buenos Aires: Giuliano Losacco (2005, Chevrolet Astra), Ingo Hoffmann (2006, Mitsubishi Lancer), Cacá Bueno (2007, Mitsubishi Lancer), Felipe Fraga (2017, Chevrolet Cruze), Rubens Barrichello (2017, Chevrolet Cruze), Gabriel Casagrande (2023, Chevrolet Cruze), Matías Rossi (2023, Toyota Corolla)

Todos os poles em Buenos Aires: Christian Fittipaldi (2005, Mitsubishi Lancer), Felipe Maluhy (2006, Mitsubishi Lancer), Ricardo Sperafico (2007, Peugeot 307), Daniel Serra (2017, Chevrolet Cruze), Felipe Fraga (2023, Chevrolet Cruze)

Os pilotos que já subiram ao pódio em Buenos Aires

Luciano Burti, Thiago Camilo, Felipe Fraga, Rafael Suzuki e Rubens Barrichello, 2

Giuliano Losacco, Mateus Greipel, Ingo Hoffmann, Felipe Maluhy, Cacá Bueno, Popó Bueno, Daniel Serra, Max Wilson, Gabriel Casagrande, Gianluca Petecof e Matías Rossi, 1

Reis da Pista – os maiores vencedores da Stock Car em Buenos Aires*

*considerando somente pilotos em atividade na categoria



Cacá Bueno

Idade: 48 anos (24/07/1976)

Vitórias em Buenos Aires: 1 (2007)

Largadas na Stock Car: 366

Vitórias: 37

Poles: 37

Pódios: 87

Voltas mais rápidas: 22

Pentacampeão (2006, 2007, 2009, 2011 e 2012)

Equipe atual: KTF Sports

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #0

Felipe FragaIdade: 29 anos (03/07/1995)

Vitórias em Buenos Aires: 1 (2017)

Largadas na Stock Car: 165

Vitórias: 19

Poles: 11

Pódios: 37

Voltas mais rápidas: 15

Campeão em 2016

Equipe atual: Blau Motorsport

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #88

Rubens BarrichelloIdade: 52 anos (23/05/1972)

Vitórias em Buenos Aires: 1 (2017)

Largadas na Stock Car: 246

Vitórias: 20

Poles: 12

Pódios: 55

Voltas mais rápidas: 11

Bicampeão (2014 e 2022)

Equipe atual: Mobil Ale Full Time

Carro: Toyota Corolla

Número: #111

Gabriel CasagrandeIdade: 29 anos (20/02/1995)

Vitórias em Buenos Aires: 1 (2023)

Largadas na Stock Car: 233

Vitórias: 11

Poles: 9

Pódios: 41

Voltas mais rápidas: 12

Bicampeão (2021 e 2023)

Equipe atual: A.Mattheis Vogel

Carro: Chevrolet Cruze

Número: #83

Programação em Buenos Aires

Quarta-feira, 2 de outubro

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

10h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 1

12h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2

13h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 2

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 3

15h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 3

15h35 – Fiat Competizione – Treino Livre

Quinta-feira, 3 de outubro

09h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 1

10h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 1

12h35 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 2

13h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 2

14h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre Extra 3

15h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra de Largada 3

13h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Shakedown

16h05 – Fiat Competizione – Treino Livre 1

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Trophy

17h15 – Fiat Competizione – Treino Livre 2

Sexta-feira, 4 de outubro

08h00 – Stock Car Pro Series – Shakedown

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h40 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – TC2000 – Shakedown

12h10 – Fórmula Nacional – Treino Livre 1

12h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 1

13h15 – Fórmula Nacional – Treino Livre 2

13h40 – TC2000 – Treino Livre 1

14h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14h35 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15h55 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Treino Livre 2

16h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

17h40 – Fórmula Nacional – Classificação

18h10 – TC2000 – Treino Livre 2

18h35 – Fiat Competizione – Classificação

Sábado, 5 de outubro

08h00 – Fiat Competizione – Corrida 1

08h45 – TC2000 – Treino Livre 3

09h35 – Stock Car Pro Series – Classificação

10h25 – Fórmula Nacional – Corrida 1

11h05 – TC2000 – Treino Livre 4

12h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

13h10 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Classificação

14h05 – TC2000 – Classificação e Corrida Sprint

15h30 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (40 minutos + 1 volta)

16h35 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 1

17h35 – Fiat Competizione – Corrida 2

Domingo, 6 de outubro

08h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

09h05 – Fórmula Nacional – Corrida 2

10h20 – TCR South America BRB/TCR Brasil BRB – Corrida 2

12h20 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (40 minutos + 1 volta)

13h05 – TC2000 – 200 Km de Buenos Aires