Campeões da 7ª Maratona Internacional Sorocaba Novembro Azul são anunciados

O campeão da 7ª Maratona Internacional Sorocaba Novembro Azul, no grande percurso de 42 km, na categoria masculina, foi Romário Lino dos Santos, de 33 anos, natural de Uberlândia (MG). Na categoria feminina, a vencedora foi a deficiente visual, de Campo Limpo Paulista (SP), Nádia Caroline Ferreira, de 38 anos. Ela é monocular e tem apenas 30% da visão do olho esquerdo.

Neste domingo (24), realizou-se, no Parque das Águas, a prova dos percursos de 21km e 42km, com largada às 5h. No sábado (23), as disputas incluíram as categorias Kids, caminhada de 3 km, corridas de 5 km e 10 km, além de uma categoria para atletas PcD (pessoas com deficiência). Ao todo, o evento reuniu mais de 6.500 competidores em todas as categorias, um recorde de inscrição. (Veja a lista completa do pódio, abaixo).

A campeã dos 42 km, Nádia, correu acompanhada por dois assistentes. “Essa é minha primeira maratona! Eu venci graças aos meus guias: um fez 21 km comigo e outro deu sequência, totalizando os 42 km. Sinto-me transformada. Eu sou muito forte agora. Depois de uma maratona, a gente aguenta qualquer coisa. Eu já corro há nove anos, mas treinei por três meses para competir em Sorocaba”, contou a campeã, emocionada.

Quem venceu a prova de 21 km, na categoria masculina, foi Luciano Augusto, de 30 anos. Ele é de São João del Rei (MG). “Essa é minha primeira vez em Sorocaba. A corrida é muito bem organizada, muito bem balizada e eu pretendo, com certeza, voltar mais vezes”, afirmou o atleta.

Já, na categoria feminina, a vencedora do percurso de 21 km foi Najara Cristina Louzada, de 38 anos. Ela comentou sobre sua experiência no esporte. “São 15 anos de corrida e mais de 15 meias-maratonas que eu já corri. Não é fácil. Ao mesmo tempo que a corrida é um esporte coletivo, também é um esporte solitário e requer disciplina”, comentou.

Romário Lino dos Santos foi o campeão do grande percurso de 42 km, mas não superou o recorde de 2h e 17 minutos do queniano Justin Mose, ganhador da edição do ano passado. O atleta mineiro marcou o tempo de 2h e 33 minutos. “Graças a Deus, estou muito feliz. Foi uma preparação de seis meses. É minha quarta maratona: já fiz duas em Brasília, uma no Rio de Janeiro e, agora, essa em Sorocaba. Só tenho que agradecer a Deus”, comemorou.

O queniano Justin Mose competiu neste domingo (24), mas não completou a prova, devido a uma lesão na perna que apresentou durante. Ele está bem, mas optou por parar. “Posso dizer que minha performance foi boa, me saí bem e fui forte. Mas, devido a um problema na perna, senti dor enquanto corria. Acredito que, no ano que vem, eu volto para Sorocaba para competir”, declarou o queniano.

Atleta internacional, o brasileiro Fredison Costa lesionou a panturrilha dias antes da maratona sorocabana. Ele escolheu correr 21 km, mas também precisou interromper o trajeto por sentir dor. Fredison, com mais de 100 vitórias na carreira, avalia a Maratona Sorocaba Novembro Azul como uma das melhores e mais rápidas do Brasil, acrescentando que o evento deve ser, ainda mais, “abraçado” pela população. “Além de tudo, o Parque das Águas tem um espaço para eventos muito amplo, isso é um diferencial. Até quem não está correndo vem aproveitar o dia. A maratona já é um sucesso e tem que ser, ainda mais, abraçada pela população. O governo abraçando também, introduzindo essa cultura nas escolas e universidades. Sorocaba pode fazer isso e vai se tornar a número um”, afirmou o atleta.

Neste ano, a Maratona aconteceu junto a um grande evento aberto ao público, sob a organização da agência Zoomfoccus, também de Sorocaba, com apresentações ao vivo, espaços recreativos para crianças, expositores de artigos esportivos, sorteios e Praça de Alimentação completa.

A realização das provas ficou a cargo da Proeesp (Profissionais de Eventos Esportivos), com os percursos oficialmente aferidos pela Confederação Brasileira de Atletismo. “A junção com a Proeesp proporcionou a beleza que está sendo a sétima maratona. Fizemos premiações lindas, shows ao vivo, trouxemos o Festival de Massas, bastante atração, além da corrida, que incentiva a prática do esporte e a conscientização sobre saúde com o tema Novembro Azul”, declarou Marcel Almeida, da Zoomfoccus.

Tony Muknicka, responsável da Proeesp, reitera que Sorocaba se destaca pelo trajeto da maratona. “O percurso de Sorocaba é um dos melhores do mundo para realizar a maratona, porque ele é extenso e plano. Estamos vendo, desde as últimas edições, que o evento só cresce, recebendo atletas de todo o Brasil e exterior. São corredores de mais de 200 cidades, fora os atletas de outros países!”, celebrou.

Confira a lista geral de vencedores dos trajetos de 42 e 21 km

42 km Masculino

Romário Lino, 33 anos. Marcos Eiti, 45 anos. Alan Henrique, 30 anos. Jeferson Rodrigues, 30 anos. Joscimar Lima, 36 anos.

42 km Feminino

Nádia Caroline Ferreira, 38 anos. Valéria Lopes, 39 anos. Angela Maria Damasceno, 45 anos. Natália Saraiva, 37 anos. Camila Bayer, 39 anos.

21 km Feminino

Najara Cristina Louzada, 38 anos. Ane Caroline, 30 anos. Patrícia Pereira Santiago, 37 anos. Ana Paula da Silva, 43 anos. Kelly Cristina dos Santos, 46 anos.

21 km Masculino

Luciano Augusto, 30 anos. Ademir de Oliveira, 37 anos. Abner Da Silva Santana, 31 anos. Igor de Paula, 23 anos. Ricardo Torres, 40 anos.

Confira a lista geral de vencedores dos trajetos de 5 e 10 km

Categoria 5 km Feminino

Talita Cordeiro Lopes, 40 anos. Yasmim Caroline Beto, 29 anos. Marilza do Nascimento, 37 anos. Analice Savanini, 46 anos. Kevelin Martiniano, 27 anos.

Categoria 5 km Masculino

Igor de Paula Andrade, 23 anos. Robson Henrique Araújo, 30 anos. Rogerson José Glaab, 36 anos. Edson Silva Costa, 33 anos. Cauã Henrique Soares, 16 anos.

Categoria 10 km Feminino

Ana Rosa Nunes, 46 anos. Edilaine Camargo, 31 anos. Silvia Helena Rodrigues Cardoso, 50 anos. Fernanda Caroline Camargo, 32 anos. Verônica Jensen, 43 anos.

Categoria 10 km Masculino

Jonatas Barbosa dos Santos, 39 anos. Gabriel Oliveira, 25 anos. Valdeci Costa, 47 anos. Wagner Aparecido, 42 anos. Rodrigo Regis Romão, 39 anos.