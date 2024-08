Campeão olímpico italiano dorme no gramado para fugir do calor dos quartos na Vila Olímpica

Campeão olímpico dos 100m costas e medalha de bronze no revezamento 4x100m livre nesta edição dos Jogos, o italiano Thomas Ceccon viralizou nas redes sociais ao dormir no gramado da Vila Olímpica de Paris para fugir das altas temperaturas nos quartos reservados aos atletas, que não têm ar-condicionado.

Ceccon estendeu sua toalha do lado de fora da concentração e passou a noite ao relento, com a mochila ao lado. A imagem corre o mundo.

As competições estão sendo disputadas no verão europeu e, depois da chuva na cerimônia de abertura e de dois dias de temperaturas mais amenas, Paris vem passando por uma onda de calor, com sensação térmica que beira os 40ºC. O comitê organizador alega que optou por não instalar climatizadores nos quartos por questões ambientais. Paris quer conquistar o título de Olimpíadas mais sustentáveis da história.