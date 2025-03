Campeão do TCR South America e do TCR Brasil, Pedro Cardoso recebe o Capacete de Ouro

Pedro Cardoso recebeu o Capacete de Ouro na noite da última segunda-feira (10/03), em Brasília, na cerimônia realizada no Clube Naval. O prêmio, oferecido pela revista Racing em conjunto com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), foi oferecido aos pilotos que se destacaram na temporada do ano passado. Esta foi a segunda vez que o brasiliense recebeu a honraria, alcançada após os títulos do TCR Brasil Banco BRB e do TCR South America Banco BRB em 2024.

Esta foi a 28ª edição do Capacete de Ouro, prêmio que se tornou tradição ao longo dos anos e ficou conhecido como o “Oscar” do automobilismo brasileiro. Criado em 1997, já contemplou nomes como Ingo Hoffmann, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Gil de Ferran, Bia Figueiredo, Nelsinho Piquet, Helio Castroneves, Cacá Bueno, Felipe Giaffoni, Bruno Senna, entre outros. Pedro Cardoso falou sobre o sentimento de fazer parte desta galeria de pilotos lendários:

“É uma grande honra receber este prêmio e fazer parte dessa lista de grandes pilotos que já venceram o Capacete de Ouro.”

Ao receber o prêmio, Pedro agradeceu a todos que lhe deram suporte durante o ano passado e no decorrer de sua carreira no automobilismo:





“[Eu gostaria de] agradecer a Deus, à minha família, ao [Banco] BRB que é o meu maior apoiador. Eu tenho orgulho de dizer que fui o primeiro piloto a receber o patrocínio do BRB lá em 2019 e estamos até hoje com essa parceria [que está] claramente dando certo. [Gostaria de] agradecer também aos jornalistas que votaram em mim e a todos aqui presentes.”

Pedro também falou sobre os grandes feitos conquistados no ano passado, quando anotou todas as melhores marcas no TCR Brasil Banco BRB e no TCR South America Banco BRB:

“Este ano, graças a Deus, não tinha como ser melhor. A gente dominou o conceito TCR, fomos campeões do TCR Brasil e do TCR South America além de ter sido o maior piloto em número de pole positions e também em número de vitórias. Eu também fui o primeiro piloto do TCR South America a subir no pódio do TCR World Tour.”

O piloto finalizou falando sobre o seu desejo de repetir os feitos da temporada passada para ser contemplado com a maior premiação do esporte a motor brasileiro, divulgada pela VICAR, promotora da categoria. A partir deste ano, o campeão do TCR South America vai receber uma bolsa para competir na Stock Car Pro Series, além de um salário de 50 mil reais.

“Este ano de 2025 vai ser difícil de repetir o que a gente fez, [porque] não tem como melhorar, então [vamos] seguir trabalhando para repetir o que foi feito no ano passado, ainda mais agora com essa premiação. Queria que tivesse [o novo prêmio] ano passado, agora vamos ter que repetir o que a gente fez”.



Outras conquistas de Pedro Cardoso

Esta foi a segunda vez que Pedro Cardoso venceu o Capacete de Ouro. O piloto foi contemplado no ano de 2013, quando competia no Kart. Em 2015, ano em que conquistou a Fórmula 4 Sul Americana, Pedro recebeu o Capacete de Bronze na Categoria Internacional.

Antes do sucesso no TCR South America Banco BRB e no TCR Brasil BRB, Pedro Cardoso colecionou títulos em outras categorias: