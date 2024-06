Campeão! Clássico ‘Videogame gigante’ vence corrida maluca Red Bull Ladeira Abaixo em SP

A movimentada Avenida Brigadeiro Luís Antônio com esquina para a Avenida Paulista recebeu, no domingo (16), a principal corrida maluca do mundo, o Red Bull Ladeira Abaixo, em uma inédita edição geek. Com os atores Edu Sterblitch e Matheus Ueta no comando, o evento teve a participação de mais de 40 carrinhos que encararam obstáculos temáticos, com referências do universo pop, como famosos super-heróis, animes, games, filmes e séries.

Diante de milhares de pessoas, a equipe ‘Super Nuintendo’, de São Paulo, homenageou um dos mais clássicos videogames da história, encantou os jurados e agitou o público para se tornar a grande campeã do evento. ‘UP Loucas Aventuras’ (Varginha-MG) e ‘Red Reverse’ (Curitiba-PR) ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. “Esse era o videogame que a gente sempre jogava. Chegamos aqui com o propósito de nos divertir e vamos voltar para casa com essa missão cumprida e ainda com o troféu de campeões”, afirma Wesley Aparecido, do Super Nuintendo, o oitavo carrinho a ir pra pista.

Com um objetivo claro, o de cruzar a linha de chegada no menor tempo possível, movidos apenas à gravidade, e conquistar os jurados com suas performances e criatividade, os carrinhos encararam obstáculos como Banana Blitz (homenagem a um icônico jogo de kart) e Floresta Pixelada (game de construção em cubos queridinho do público teen). A equipe ‘Super Nuintendo’ fez os 400m da pista em 41 segundos.

Grandes nomes dos esportes, como os big riders Pedro Scooby e Lucas Chumbo, o surfista campeão olímpico Italo Ferreira, o capoeirista Arthur Fiu e os creators Mariana Ayres, Lactea e Wanessa Wolf, estiveram presentes no evento. Na transmissão ao vivo, Gaules comandou uma stream à Tribo diretamente da pista, assim como Podpah, Ilha das Lendas, Hero Base e FURIA. “Pra mim, transmitir esse evento foi muito especial, pois foi na minha cidade, que é São Paulo. Já tinha transmitido de casa, agora in-loco, com um carrinho da Tribo e, principalmente, em uma edição geek. O nosso carrinho saiu do virtual e entrou na Brigadeiro. E o pessoal curtiu muito a mulinha do chat”, diz Gaules.

“Esse evento foi muito mais do que a montagem de carrinhos. Foi uma confraternização, um momento para risadas. É o típico evento para juntar a família e ir lá dar risadas. Foi o que aconteceu no coração de São Paulo”, comenta Pedro Scooby.

Em 2024, o Red Bull Ladeira Abaixo teve participantes de diversos Estados do Brasil, contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo e parcerias oficiais de Domino’s Pizza, Ubisoft, Radio Disney, Ford e FURIA ESPORTS.