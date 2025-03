Campeã do carnaval carioca será anunciada nesta quarta-feira (5)

O desfecho do carnaval carioca se aproxima, com a definição da campeã do desfile das 12 escolas de samba da Liga Especial das Escolas de Samba do Rio (Liesa) marcada para esta quarta-feira, dia 5, às 15h. O evento acontecerá na Cidade do Samba, localizada na zona portuária da capital fluminense.

Este ano, o formato do desfile passou por uma mudança significativa, sendo realizado pela primeira vez em três dias consecutivos, com quatro escolas se apresentando a cada noite. Anteriormente, o evento ocorria em um esquema de dois dias, com seis agremiações desfilando por vez.

A escolha da escola vencedora será baseada nas avaliações de 36 jurados que analisarão um total de nove quesitos. Para garantir a justiça nas notas, a pontuação mais baixa atribuída por cada jurado será descartada.

A ordem em que os quesitos serão lidos será definida durante uma reunião que ocorrerá na sede da Liesa entre 12h e 13h30 nesta quarta-feira. O regulamento estabelece que o tempo mínimo de desfile para cada escola deve ser de 70 minutos, enquanto o máximo é de 80 minutos.

As penalizações também estão previstas: as escolas que não cumprirem o tempo mínimo sofrerão uma perda de 0,1 ponto para cada minuto não utilizado, enquanto aquelas que excederem o tempo máximo perderão a mesma quantidade por minuto extra.

As seis melhores escolas retornarão à Marquês de Sapucaí no próximo sábado, dia 8, para participar do tradicional desfile das campeãs. A escola que obtiver a menor pontuação será rebaixada e competirá na Série Outro em 2026. Por outro lado, a campeã do grupo de acesso terá a oportunidade de desfilar na elite do carnaval carioca no ano seguinte.