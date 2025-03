Campari abre inscrições para a 5ª edição do Bartender Competition

A Campari anuncia a abertura das inscrições para a 5ª edição do Campari Bartender Competition, uma das mais aguardadas competições de coquetelaria do Brasil. As inscrições são gratuitas e podem participar bartenders de todo Brasil, o prazo para se inscrever vai até o dia 21 de abril de 2025, no site oficial da Campari Academy Brasil.

O tema desta edição, “Raízes Latinas”, propõe um mergulho na diversidade dos ingredientes locais, incentivando os bartenders a demonstrar sua criatividade e habilidades na elaboração de drinks autorais tendo o Campari como ingrediente principal.

A competição é dividida em três etapas e vai reforçar a versatilidade do bitter celebrando a riqueza dos sabores regionais.

Na primeira etapa, os bartenders deverão criar um coquetel com ingredientes brasileiros, explorando sabores autênticos e justificando a escolha de cada elemento. Na fase seguinte, os 10 primeiros colocados deverão disponibilizar seus drinks em estabelecimentos parceiros e no Bar da Campari Academy, localizado na capital paulista, onde também serão avaliados por um júri técnico. A terceira etapa, vai selecionar os três melhores bartenders que serão desafiados a criar uma releitura do clássico Negroni inspirada na cena artística brasileira.

Para acompanhar a competição e conferir todas as novidades, siga os perfis @campariacademybr e @camparibrasil nas redes sociais.