Campanhas de doação de sangue mobilizam Etecs e Fatecs em dezembro

A chegada do mês de dezembro acende um sinal de alerta nos hemocentros do País. Com as festas de final de ano, aumenta o número de viagens e a quantidade de acidentes, ao mesmo tempo em que os estoques de sangue encontram-se reduzidos pela mudança de rotina dos doadores habituais. Para ajudar a evitar esse cenário, as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais lançam campanhas de doação de sangue em parceria com hemocentros locais.

“Essas campanhas ajudam a conscientizar a população sobre a importância de manter os bancos de sangue abastecidos para atender pacientes em situações de risco, garantindo que vidas sejam salvas mesmo em períodos de maior escassez”, explica o diretor da Etec de Barueri, Uilson Nunes.

Etec de Barueri

Organizado pelos alunos do primeiro módulo do curso técnico em Enfermagem, com o incentivo da professora Sandra Almeida, a Etec Antônio Furlan, de Barueri, promove um dia de doação de sangue na unidade, na próxima quarta-feira (4), das 9 às 15h30. Para participar é preciso fazer um cadastro prévio no site da Fundação Pró-sangue: prosangue.hubglobe.com. A unidade está localizada na Rua João Batista Soares, 440, Novo Centro Comercial, Barueri.

Fatec São Paulo, na Capital

Na quinta-feira (5), a Fatec São Paulo promoverá a doação de sangue em parceria com o Hemocentro São Paulo, das 10 às 16 horas, na Rua dos Bandeirantes, 169, no Bom Retiro. Com o objetivo de conscientizar estudantes e moradores da região central sobre a importância da doação de sangue, a iniciativa busca mobilizar a comunidade para salvar vidas.

Etec de Serrana

No sábado (7), a Etec Ângelo Cavalheiro, de Serrana, realiza a campanha de doação de sangue Etec Sangue Bom, das 7 às 11h30. O objetivo é arrecadar até 150 bolsas de sangue para o Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com a Prefeitura de Serrana e o Hemocentro, que fornecerá toda a estrutura necessária. Para participar basta comparecer à sede da Etec de Serrana, à Rua José Corrêa Filho, 750.