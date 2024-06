Campanha social do Singular arrecada itens de inverno

Para colaborar com a população em situação de vulnerabilidade e cumprir seu papel junto à sociedade, o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas na região do Grande ABC, estão promovendo a tradicional Campanha do Agasalho.

Até o dia 25 de junho (terça-feira), todas as unidades do colégio e cursinho receberão doações de roupas em geral, meias e cobertores. Para conferir os endereços, basta acessar o portal www.singular.com.br.

A iniciativa faz parte do projeto Singular Social, que beneficia cerca de 50 instituições do Grande ABC em datas comemorativas como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças ou em épocas do ano específicas, como volta às aulas.