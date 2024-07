Campanha sobre o TDAH de grupo do Grande ABC ilumina de laranja o Cristo Redentor

O Cristo Redentor, maior cartão postal do Brasil, foi iluminado de laranja durante uma hora no último sábado (13), em uma celebração ao Dia Mundial do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A ação foi parte da campanha “TDAH Além dos Rótulos”, idealizada pelo grupo Movimento Dislexia TDAH do Grande ABCD, e contou com o apoio da Cellera Farma.

O objetivo da ação era ampliar a conscientização sobre a necessidade de diagnóstico e tratamento do transtorno, permitindo que se desenvolva o aprendizado e sejam promovidas melhorias na qualidade de vida de pessoas que possuem TDAH.

O TDAH é caracterizado por padrões persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade que interferem no funcionamento diário e no desenvolvimento pessoal, impactando a vida do indivíduo. Existem tratamentos e cuidados que ajudam a melhorar a qualidade vida do paciente.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, até 2022, a prevalência de TDAH era estimada em 7,6% em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, 5,2% nos indivíduos entre 18 e 44 anos e 6,1% nos indivíduos maiores de 44 anos apresentando sintomas de TDAH.

O Movimento Dislexia TDAH do Grande ABCD conta com membros da equipe do Núcleo Especializado em Aprendizagem Interdisciplinar do Centro Universitário FMABC (NEA-FMABC), assim como outros simpatizantes da causa.

O movimento conta com diversos trabalhos em favor da conscientização sobre TDAH, dislexia e neurodesenvolvimento, incluindo palestras e diversas ações em locais públicos para alertar o público sobre sinais dos transtornos e seus tratamentos.