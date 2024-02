Campanha reforça proteção das crianças no Carnaval

Em meio às festividades carnavalescas, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) lançou uma campanha crucial voltada para a proteção dos jovens contra violações de direitos. O principal objetivo é sensibilizar a sociedade em relação ao público infantojuvenil, que muitas vezes é alvo de abusos durante as festas. A ONG Visão Mundial, organização humanitária com mais de 45 anos de atuação no Brasil, enfatiza que além da campanha, essa pauta precisa ser combatida todos os dias.

De acordo com dados divulgados pelo MDHC, nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas, ao todo, 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas – abuso, estupro e exploração sexual – e psíquicas.

Daiane Lacerda, Assessora de Proteção e Salvaguarda Nacional da Visão Mundial Brasil, destaca a relevância da campanha, ressaltando que o crime contra é uma pauta recorrente no Brasil e em todo o mundo. “É fundamental que a sociedade se mobilize para combater a violência e garantir a proteção das crianças e adolescentes. Durante o carnaval, é importante que todos estejam atentos e denunciem qualquer suspeita de exploração sexual”, comenta.

Esta precisa ser uma ação imposta diariamente por meio das políticas públicas. O Ministério da Saúde divulgou o boletim epidemiológico no ano passado, onde informa que no período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual no Brasil, sendo 83.571 contra os mais novos e 119.377 contra adolescentes. Em 2021, o número de notificações foi o maior registrado ao longo do período analisado, com 35.196 casos.

“Nosso foco principal é na proteção das crianças, pois vemos diariamente milhares de casos de abuso sendo cometidos e que, infelizmente, estão sendo normalizados por parte da população. Precisamos alertar sobre cuidado, prevenção e proteção à criança, e mobilizar a população a essa causa” afirma Lacerda.

A Visão Mundial realiza projetos como comissões de proteção na escola, monitoramento de políticas públicas aos jovens, diagnóstico de política de atendimento socioeducativo em meio aberto, além de diversas outras ações em combate ao bem-estar das crianças e adolescentes.