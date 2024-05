Campanha Poupança Premiada Sicredi bate recordes com mais de 770 mil participantes nos primeiros meses

Com um crescimento total de seis pontos percentuais desde 2021, a caderneta de poupança mantém o posto de investimento mais popular no Brasil. É o que mostra a pesquisa Raio X do Investidor, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). A parcela da população que investe em produtos financeiros alcançou a marca de 37% em 2023, e a projeção é que atinja 41% ao longo de 2024. Para incentivar ainda mais o hábito de poupar, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 7,5 milhões de associados e 2.700 agências no Brasil – está realizando a 9.ª edição da campanha Poupança Premiada, que distribui mais de R$ 2,5 milhões em prêmios.

Desde fevereiro, a iniciativa já atraiu mais de 772 mil participantes no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro – correspondendo a 35% do total de associados das cooperativas desses estados. “O Sicredi está comprometido em incentivar os brasileiros a construírem uma reserva de emergência a partir da campanha Poupança Premiada. Os resultados são visíveis, com uma captação de R$ 626 milhões apenas entre fevereiro e abril, demonstrando que as pessoas estão se organizando e economizando. Esse esforço traz benefícios a todos os associados, além de fortalecer a capacidade que o Sicredi tem de fomentar crédito e, assim, impulsionar a economia como um todo”, explica a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Premiações com impacto na comunidade

Com mais de 63 milhões de números da sorte gerados, a campanha já beneficiou 60 associados da Central Sicredi PR/SP/RJ ao longo de 44 sorteios semanais de R$ 5 mil. No interior de São Paulo, Rodrigo André de Nóbile, associado da Sicredi Morada do Sol SP (agência de Matão) desde 2015, está entre os premiados e conta que se sentiu privilegiado em ser contemplado. “Confesso que meu conceito sobre instituição financeira mudou quando me associei ao Sicredi, pelo relacionamento mais próximo e o atendimento acolhedor na agência, que me estimularam a reforçar o hábito de poupar. Isso possibilita um futuro próspero e seguro para toda a família e para a comunidade. Além de realizar sonhos, ficamos mais tranquilos quanto a imprevistos que podem acontecer”, afirma o vendedor de veículos.

Para o gerente da agência Sicredi de Matão, Gilmar Calegari, isso reforça o impacto positivo que a campanha tem nas regiões, fortalecendo o ciclo virtuoso do cooperativismo de crédito. “Valorizamos um relacionamento próximo que impulsione mudanças positivas e celebre as conquistas de cada associado. Ao incentivar o hábito de poupar e investir, conseguimos promover o crescimento individual e também contribuir para fortalecer a economia da região, gerando mais oportunidades e prosperidade para todos”, enfatiza Calegari.

Incentivar a frequência e o hábito de poupança ajuda o investidor a desenvolver a cultura da educação financeira. Além disso, ao poupar na instituição financeira cooperativa, os associados geram impactos positivos na sua vida e de suas famílias. “Quando fomentamos o hábito de economizar por meio de uma modalidade acessível e simplificada, estamos auxiliando as pessoas a desenvolverem um planejamento financeiro de longo prazo e, como consequência, a alcançarem a tão sonhada estabilidade financeira”, acrescenta Adriana Zandoná.

Como participar

Além dos sorteios semanais, a campanha Poupança Premiada terá uma premiação especial de R$ 500 mil em outubro, em comemoração ao mês da poupança, e um sorteio final de R$ 1 milhão em dezembro. A participação é simples: a cada depósito de R$ 100,00 na poupança Sicredi, o associado automaticamente recebe um número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal. Optando pela poupança programada, o participante tem o benefício de receber números da sorte em dobro. Para mais informações detalhadas sobre a promoção, consulte o site oficial da campanha.