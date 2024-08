Campanha pelo respeito à faixa de pedestre avança em SP com ações educativas em novo Dia D

Peça central de uma nova política que vai guiar iniciativas nos próximos anos do Governo de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o pedestre volta a ser tema de uma série de ações na quinta-feira, 22 de agosto. Só na capital, haverá campanha em três vias diferentes, escolhidas pelos riscos que representam para quem anda a pé. A seleção foi feita a partir dos dados do portal Infosiga, a plataforma de estatísticas de sinistros da autarquia. Haverá também atividades em três estações de transporte público com grande circulação de pessoas: a Estação Tatuapé do Metrô, a Estação Brás da CPTM e o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso, da EMTU, em Osasco, em parceria com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). No Dia Internacional do Pedestre, 8 de agosto, que marcou o primeiro Dia D do respeito à faixa de pedestre, mais de 35.000 pessoas foram atingidas por cerca de noventa ações em todo o estado.

Desenhadas pela gerência de Educação para o Trânsito do Detran-SP, as dinâmicas do próximo dia 22 visam, em mais de 70 novas ações em avenidas paulistas, conscientizar passageiros, transeuntes e motoristas para a importância da preservação da vida no trânsito, por meio da orientação, da distribuição de materiais da campanha e também da realização de um jogo em formato de quiz, no qual o participante é desafiado a acertar a resposta que representa a boa conduta nas ruas.

O objetivo, em cada iniciativa, é reduzir o número de atropelamentos e incentivar o conhecimento sobre práticas de segurança e civilidade no trânsito. Uma das peças da campanha, por exemplo, é uma mãozinha de papelão que representa a mão que o pedestre deve usar para acenar ao motorista, pedindo passagem na via. Ao lado do contato visual, esta é uma das recomendações feitas aos transeuntes.

Todas as ações representam um esforço conjunto do Governo de São Paulo e são feitas pelo Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a Polícia Militar e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), além da STM.

Mapa de ação na cidade

Ações de conscientização para um trânsito seguro, com distribuição de panfletos e adesivos a motoristas e pedestres, entre outras atividades, acontecerão no seguinte ponto:

Das 9h às 12h, na Avenida Goiás, altura do número 600 – Centro de São Caetano do Sul

O que diz a lei

A prioridade do pedestre é definida pelo artigo 70 do CTB. Já os artigos 214 e 170 enquadram como infração grave ou gravíssima o desrespeito, por parte do motorista, à passagem do transeunte.

A infração grave, com multa de R$195,23 e 5 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH), acontece quando o motorista avança enquanto o pedestre atravessa a via transversal ou fora da faixa a ele destinada. A infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH, se dá quando o motorista desrespeita o pedestre que integra um grupo prioritário (crianças, idosos, portadores de deficiência física e gestantes), estando esse pedestre sobre a faixa ou em meio à travessia, mesmo que o semáforo abra. Já ameaçar um pedestre – anote aí o artigo 170 – também é infração gravíssima e leva à suspensão da CNH.