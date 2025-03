Campanha ‘Páscoa do Bem’ de São Bernardo beneficiará mais de 5 mil crianças e adolescentes

O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo iniciou neste mês de março a campanha solidária Páscoa do Bem, tendo a missão de arrecadar chocolates e tornar a celebração da Páscoa mais especial para aproximadamente 5.000 crianças e adolescentes, com faixa etária entre 3 e 17 anos, atendidos por entidades do terceiro setor da cidade.

A campanha incentiva a doação de caixas de chocolate do tipo Bis, que serão recolhidas diretamente pelo próprio Fundo Social de Solidariedade, mediante agendamento por e-mail ou telefone do doador. A arrecadação envolve empresas, escolas e secretarias do município e ocorre ao longo de março e abril, com eventos de entrega e ações programadas para este último mês.

“A Páscoa é um momento de renovação e alegria, e queremos proporcionar um pouco deste sentimento para aqueles que mais precisam. Contamos com o apoio da população para tornar essa data ainda mais especial na vida de cada um”, destacou Zana Lima, presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de São Bernardo.

Atualmente, 50 entidades assistenciais estão cadastradas no Fundo Social de Solidariedade do município. Com a Páscoa do Bem, o Fundo Social reforça seu compromisso com a promoção do bem-estar e da solidariedade, contando com a participação da população e do setor privado para ampliar o alcance da ação e levar alegria a milhares de crianças e adolescentes de São Bernardo.