Campanha “Novembro Vem Doar” traz histórias inspiradoras para incentivar doadores de sangue

Quem nunca precisou de transfusão de sangue, ou não teve alguém da família ou amigo que precisasse, talvez não tenha noção da dimensão e do impacto que uma única doação de sangue pode fazer na vida de uma pessoa enferma e de seus familiares.

“Comecei a doar sangue devido a um grave acidente de um amigo. Este foi o impulso para colocar isso em prática. Sentir que alguém próximo precisava de algo que era tão simples para mim e que isso poderia acontecer com pessoas queridas de tantos outros é o que me motiva até hoje”, relata o doador Raphael Costa Oliveira.

Já para Anderson Ribeiro Gonçalves, o incentivo veio por causa de uma doença na família. “Minha mãe foi uma mulher que lutou contra o câncer por cerca de 12 anos e, nos momentos finais, precisou de muitas bolsas de sangue. Após o seu falecimento eu comecei a doar. A princípio, foi uma maneira de demonstrar gratidão por pessoas desconhecidas que ajudaram a pessoa mais importante da minha vida, mas hoje, a doação de sangue já faz parte do meu estilo de vida”, conta o doador.

Campanha “Novembro vem doar – A vida continua” – Essas são algumas das emocionantes histórias que o Grupo GSH e seus Bancos de Sague pelo país estão contando em suas redes sociais ao longo deste mês, como parte da campanha “Novembro vem doar – A vida continua”.

A iniciativa é uma extensão do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, que busca incentivar a parcela de 1,4% da população brasileira que é doadora de sangue a comparecer aos locais de doação do GSH, além de trazer novos doadores.

“Procuramos sempre trabalhar temas atuais para a campanha ‘Novembro Vem Doar’, que se tornou uma tradição do Grupo GSH. Neste ano, a ação convida as pessoas a valorizarem a vida e demonstra como pequenos e solidários gestos, como a doação de sangue, podem mudar e salvar várias vidas”, explica Dr. Leandro Felipe Figueiredo Dalmazzo, vice-presidente médico do Grupo GSH.

A ação conta ainda com a participação de artistas e influenciadores digitais regionais das áreas de atuação do GSH em diversas cidades pelo país, que serão nomeados como “Embaixadores Solidários”. Por meio de divulgações on-line, depoimentos e postagens colaborativas, os influenciadores devem levar à população a mensagem sobre a importância da doação e como este ato possibilita que “a vida continue” incentivando novos doadores a comparecerem aos locais de coleta.

Até o final do mês, o doador que comparecer ao Banco de Sangue de Santo André para doar receberá um mimo temático alusivo à campanha, que estará disponível enquanto durarem os estoques.

O GSH Banco de Sangue de Santo André convida todos a se juntarem a esta causa vital, se dirigindo à unidade para efetuarem a sua doação de sangue, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). O atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 12h, com estacionamento no local.

Serviço

GSH Banco de Sangue de Santo André

Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – possui estacionamento no local.

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h