Campanha Natal Solidário em Diadema começa na próxima segunda-feira (25)

Como em todo final de ano, a Prefeitura de Diadema promove a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, com o objetivo de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar ou social.

Para que os moradores da cidade, que estão nesta condição, tenham uma mesa mais farta no período natalino, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Segurança Alimentar realizam de 25 de novembro a 20 de dezembro, a “Campanha Natal Solidário – Sua Fome Me Incomoda 2024”.

Entre os alimentos pedidos para formação de uma cesta básica estão: arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha de trigo, farinha de mandioca, leite integral, molho de tomate e as doações deverão ser entregues, durante a semana, em dois locais: Fundo Social de Solidariedade de Diadema (Rua Almirante Barroso, 160, Centro) e Banco Municipal de Alimentos (Rua Marechal Floriano, 289, Centro).

“As contribuições para um natal sem fome e com justiça social podem ser feitas de forma individual ou coletiva. Empresas, condomínios, escolas, sindicatos, entidades religiosas e grupos em comunidades estão convidados a participarem dessa ação solidária que ajuda as pessoas a se alimentarem melhor”, declara a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria de Filippi.

O Natal Solidário é um desdobramento permanente da campanha “Sua Vida Importa Pra Mim e Sua Fome Me Incomoda”, criada pela atual administração no ano de 2021. Instituída por decreto, a ação criou o Comitê de Combate à Fome da Prefeitura de Diadema, formado por diversas secretarias. Durante a pandemia a campanha, com a solidariedade de empresas e população da cidade, ajudou a distribuir mais de 300 toneladas de alimentos, mitigando a fome de milhares de pessoas que passavam pelo desemprego e por fome.

Para tirar dúvidas e ter mais informações de como contribuir como o Natal Solidário de Diadema, ligar no telefone (11) 4057-8005.