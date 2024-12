Campanha Natal Solidário arrecada brinquedos nos terminais da EMTU até 15/12

A campanha Natal Solidário da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) foi estendida buscando alcançar mais doações às crianças que mais precisam. Até o dia 15 de dezembro, vinte grandes caixas de papelão identificadas com o cartaz da campanha estarão nos terminais metropolitanos do Corredor ABD, além dos terminais Carapicuíba, Cotia e Luiz Bortolosso, em Osasco, para receber brinquedos novos ou em bom estado doados pela população.

As unidades regionais da EMTU e o Centro de Atendimento do Passageiro Especial (Capes) do Jabaquara também estão com caixas disponíveis. A campanha foi iniciada no dia 18/11 e conta com a solidariedade de quem puder contribuir para levar sorrisos às crianças que mais precisam. No Natal, as doações serão distribuídas a crianças que vivem em comunidades que precisam de apoio, com cerca de mil famílias, em parceria com o Instituto Gabi. Para Paulo Reis, gerente de Marketing Institucional da EMTU, a ação é “uma oportunidade de trazer mais alegria para as crianças carentes e fazer os adultos e as crianças que doarem, se sentirem parte da comunidade, colaborando para transformar vidas positivamente”.

Em 2023, cerca de 500 brinquedos foram coletados na iniciativa, que busca incentivar passageiros e funcionários da EMTU a compartilharem um Natal feliz com crianças carentes. Mais de 10 caixas de coletas de brinquedos foram espalhadas em oito terminais metropolitanos do Corredor ABD, que liga o bairro de São Mateus, na zona leste da capital, ao Jabaquara, passando pelo Grande ABC. Os brinquedos arrecadados foram entregues no dia 25/12 para crianças carentes e em vulnerabilidade social da comunidade Souza Dantas e Rua Cinco, na zona sul de São Paulo.

Confira os locais com pontos de doação:

– Terminal Metropolitano Carapicuíba: Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53, Carapicuíba

– Terminal Metropolitano Cotia: R. Lavapés – Vila São Francisco de Assis, Cotia – SP

– Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso: Praça dos Emancipadores – Quitaúna, Osasco – SP

– Terminal Metropolitano Jabaquara: Rua Nelson Fernandes, s/n – São Paulo

– Terminal Metropolitano São Mateus: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo

– Terminal Metropolitano Diadema: Av. Conceição, s/n, Parque Mamede – Diadema

– Terminal Metropolitano Piraporinha: Av. Piraporinha, nº 1.956 – Piraporinha (Diadema)

– Terminal Metropolitano São Bernardo: Rua Domingo Ballotin, s/n, São Bernardo do Campo

– Terminal Metropolitano Santo André Oeste: Av. XV de Novembro, 50 – Centro – Santo André

– Terminal Metropolitano Santo André Leste: Rua Itambé s/nº – Centro, Santo André – SP

– Terminal Metropolitano Ferrazópolis (São Bernardo do Campo): Rua Pedro Henry, nº 250 – Vila Olga – São Bernardo do Campo

– Parada Vila Sônia: Rua Ataulfo Alves, s/n.º – Jardim Sônia Maria – Mauá – SP

– CAPEs São Paulo (Atendimento ao Passageiro Especial): Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2654 – Jabaquara

Sobre a EMTU

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios, com transporte de aproximadamente dois milhões de passageiros metropolitanos por dia.