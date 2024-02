Campanha nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda promove educação através da troca de livros

A fim de promover educação e incentivar hábitos de leitura, a campanha “Leitura na ViaMobilidade” reforça a facilidade de acesso a livros nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo. A ação permite que os passageiros doem ou retirem gratuitamente uma obra literária nos nichos instalados em 34 estações.

A iniciativa parte do princípio da cidadania e trabalha para que as pessoas contem com o transporte público para além da mobilidade urbana. Com a circulação de cerca de 750 mil passageiros por dia útil, as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda reúnem diariamente milhares de histórias e assumem o papel de conduzir conhecimentos culturais para diversos pontos da capital paulista e Grande São Paulo.

De acordo com um levantamento do “Panorama do Consumo de Livros”, divulgado em dezembro de 2023, 84% da população brasileira acima de 18 anos não comprou nenhum livro durante o último ano. Neste contexto, as estações da concessionária contarão com nichos nas áreas livres e pagas para a disposição de livros e folders informativos.

Por meio desta campanha permanente, quem passar pelo local e se interessar pelo material disponível, pode retirá-lo gratuitamente. Não é necessário apresentar carteirinha, fazer inscrição ou preencher formulários. Basta escolher o livro que deseja e levá-lo consigo para o seu destino, preferencialmente deixando outra obra no local.

Serviço: “Leitura na ViaMobilidade Linhas 8 e 9”

Onde: Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Confira as estações:

Linha 8-Diamante

Itapevi, Jandira, Jardim Silveira, Jardim Belval, Barueri, Antônio João, Santa Terezinha, Carapicuíba, General Miguel Costa, Quitaúna, Comandante Sampaio, Osasco, Presidente Altino, Imperatriz Leopoldina, Domingos Morais, Lapa e Palmeiras-Barra Funda.

Linha 9-Esmeralda

Ceasa, Villa Lobos-Jaguaré, Cidade Universitária, Hebraica-Rebouças, Cidade Jardim, Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Granja Julieta, João Dias, Santo Amaro, Socorro, Jurubatuba, Autódromo, Primavera Interlagos, Grajaú e Mendes Vila Natal.