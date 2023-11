Campanha Municipal de Castração atendeu 824 animais em Diadema

Simbolizando o compromisso do governo municipal com a saúde e bem estar animal, a Campanha de Castração Animal alcançou ao todo a marca de 824 animais castrados e microchipados, gratuitamente. A ação é uma iniciativa é da Prefeitura de Diadema, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e a de Saúde.

Para chegar a esse total, a Prefeitura organizou cinco mutirões, como o que ocorreu no domingo, 26/11, nas dependências externas do Centro Cultural Diadema / Teatro Clara Nunes. Na ocasião foram realizadas 131 cirurgias de castração e microchipagem, sendo 80 cadelas, 23 gatos e 28 gatas.

Mais uma vez, o mutirão da Campanha de Castração Animal foi bem sucedido e sem intercorrências. Na avaliação geral do público, a organização do evento e o atendimento prestado pela equipe tem deixado um rastro de pessoas satisfeitas e animais mais saudáveis.

Cadelas Maia e a Neneca também passaram por cirurgia de castração e microchipagem

Moradora do bairro Taboão, Maria Aparecida Cardoso é tutora da cadelinha Maia, de um ano e meio de idade. “Minha cachorrinha está super bem e a cirurgia foi um sucesso total. Parabenizo e agradeço imensamente à Prefeitura”, declarou.

Quanto ao mutirão, ela também contou que ficou bastante surpresa e satisfeita. “Gostaria de destacar que o mutirão foi perfeito e superou minhas expectativas. O atendimento humanizado, a limpeza impecável, a organização, as orientações e instruções passadas, tudo feito com muita atenção e carinho para com as pessoas e animais”, destacou Maria Aparecida. “Tomara que a Prefeitura continue realizando outras Campanhas como essa”, finalizou.

Outra moradora atendida no mutirão reside na Vila Conceição. Flávia Andrade, tutora da cachorrinha Neneca, de apenas seis meses, também avaliou positivamente a Campanha Municipal de Castração Animal. “Cumprimento e agradeço a toda a equipe responsável pelo mutirão, o atendimento foi muito bom e a minha cadelinha está ótima”, resumiu Flávia.

Além de bem avaliada pelas pessoas em particular, como a Maria Aparecida e a Flávia, a Campanha de Castração Animal da Prefeitura conta com a aprovação e apoio do CONPBEA – Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, entidades, tutores e protetores de animais.

Bem estar animal segue sendo prioridade

Todo o serviço de castração e microchipagem, por meio da Campanha Municipal de Castração Animal, foi prestado pela empresa Patas de Ouro Serviços Veterinários Ltda, contratada por licitação. Como a meta contratual é de atender até 849 animais, a Campanha vai entrar na fase de conclusão.

Os atendimentos realizados pela Campanha de Castração Animal seguiram uma série de critérios, especialmente ser residente no município. As inscrições aconteceram junto ao site www.adoteamor.diadema.sp.gov.br . Na avaliação, alguns critérios preferenciais eram observados, como inscrição no CAD Único, protetores de animais, vulneráveis (moradores em situação de rua), entre outros.

A Campanha contou com o acompanhamento e supervisão técnica da Secretaria de Saúde de Diadema, por meio da UVZ – Unidade Municipal de Vigilância de Zoonoses (antigo CCZ).