Campanha Junho Vermelho do GSH Banco de Sangue de Santo André busca engajar novos doadores

Em meio à correria do dia a dia, muitas pessoas se esquecem de como um simples ato é capaz de salvar várias vidas. Na busca por conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, a campanha Junho Vermelho retorna ao GSH Banco de Sangue de Santo André, neste ano com o tema “Quem salva em doação também salva com o coração”.

No Brasil, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente, segundo o Ministério da Saúde, ou seja, a cada 1 mil pessoas, apenas 14 são doadores regulares. “O Junho Vermelho é uma campanha nacional, que tem o objetivo de aumentar essa porcentagem ao conscientizar as pessoas sobre o bem que elas podem fazer se continuarem a doar, mesmo após este mês”, explica Janaína Ferreira Silva, líder de captação do GSH Banco de Sangue de São Paulo.

A escolha do mês alusivo não é por acaso, já que no dia 14 de junho se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue, em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco que descobriu o fator Rh e as diferenças entre os tipos sanguíneos.

“Junho marca também o final do outono e início do inverno, um período tradicionalmente mais seco e propício para a proliferação de vírus e de doenças típicas da estação, o que impede muitos doadores regulares de efetuarem suas doações. Por isso precisamos de um engajamento maior de pessoas dispostas a doarem sangue nesta época do ano”, esclarece Janaína.

A campanha de Junho Vermelho do Grupo GSH acontece por meio dos canais digitais da rede, trazendo ainda mensagens como “Estenda o braço e compartilhe a vida” e “A esperança de cada um pulsa em você”, seguindo com ações de incentivo ao longo do mês.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.