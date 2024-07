Campanha Julho Cultura Viva: Inscrições seguem até 6 de Julho

Os pontos de cultura têm agora até o dia 6 de julho para inscrever suas atividades na Campanha “Julho Cultura Viva pelo Brasil”. A prorrogação do prazo, que inicialmente terminaria em 30 de junho, foi anunciada durante uma live na noite de quinta-feira (27), promovida pelo Ministério da Cultura (MinC) e a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPdC). A campanha já contabiliza mais de 200 atividades inscritas pelo Brasil.

Importância da Comemoração

Durante a live, a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg, destacou a importância desta comemoração conjunta para fortalecer os elos da rede Cultura Viva. Segundo a secretária, a proposta é resgatar a memória das duas décadas de existência dessa política que certifica e fomenta diversos grupos culturais nos territórios, além de possibilitar uma reflexão sobre seus avanços, desafios e futuro.

“Quero convidar todos para que tenhamos um julho festivo, comemorativo e de fomento à Cultura Viva em todo o território nacional. Estamos em um momento de revitalização, de revigorar e de reconstruir a Cultura Viva. Essa celebração é importante para fortalecer os nossos elos, pautar as demandas locais e fazer acontecer a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que financia a Cultura Viva com a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura,” convidou Rollemberg.

Construção Colaborativa

Dilma Nereiros, representante da CNPdC, reforçou que a campanha é fruto de uma construção colaborativa entre governo e sociedade civil. “Queremos que todos participem e se encantem com essa celebração, pois estamos na luta há muito tempo. São 20 anos do programa Cultura Viva e 10 anos da lei que o transformou em Política de Estado. Então, temos que estar juntos nesse maravilhoso período de celebração,” completou.

Sobre a Campanha

Os pontos de cultura podem compartilhar suas agendas celebrativas neste link. Devem ser inscritas somente as atividades realizadas no mês de julho, que concentra datas importantes para a PNCV: 06/07/2004 – criação do Programa de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva, e 22/07/2014 – sanção da Lei 13.018, que tornou o programa uma política de Estado.

Em relação ao tipo de atividade, sugere-se que os grupos e entidades culturais celebrem os 20 anos dentro de sua realidade de atuação. Podem ser realizadas oficinas, espetáculos, seminários, mutirões, intervenções, aulas, rodas de conversa e de leitura, exposições, entre outras.

Recursos Disponíveis

MinC disponibilizou para os pontos e pontões de cultura a Identidade Visual da campanha e modelos de peças para as redes sociais, que poderão ser adaptadas pelos grupos culturais na divulgação de suas atividades. Também será entregue um certificado de participação aos pontos que aderirem à iniciativa, promovida pelo ministério em conjunto com a CNPdC e com apoio do Pontão de Cultura Digital e Mídia Livre da Rede das Produtoras Culturais Colaborativas.

Saiba mais sobre a campanha