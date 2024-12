Campanha gratuita do HCFMUSP oferece exames de câncer de pele neste sábado em São Paulo

O Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) promoverá, no próximo sábado, 7 de dezembro, uma iniciativa voltada à prevenção do câncer de pele. Sob a coordenação da Divisão de Dermatologia, o evento ocorrerá no Prédio dos Ambulatórios, localizado no bairro Cerqueira César, em São Paulo, das 9h às 15h. A ação é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, com especial atenção para aquelas que apresentam fatores de risco como pele clara, histórico de queimaduras solares ou exposição excessiva ao sol, além de antecedentes familiares de câncer de pele.

Nelson Marcos Ferrari, chefe da Cirurgia Dermatológica do hospital e coordenador da campanha, destaca a importância de pessoas que apresentam múltiplas pintas, manchas escuras com alterações de cor e forma, feridas persistentes ou lesões pigmentadas nas palmas das mãos e plantas dos pés procurarem atendimento para avaliação médica.

A campanha visa oferecer avaliações dermatológicas gratuitas com foco na detecção precoce de possíveis sinais de câncer de pele, o tipo mais comum da doença no Brasil. Durante o evento, dermatologistas estarão disponíveis para consultas e esclarecimentos sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele e outras condições dermatológicas.

Embora não seja necessário agendamento prévio, a capacidade de atendimento está limitada a 500 pessoas. Portanto, é aconselhável que os interessados cheguem cedo para garantir o atendimento.

Este evento integra o movimento nacional Dezembro Laranja, que busca conscientizar a população sobre os perigos da exposição solar sem proteção e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de pele se divide em dois tipos principais: não melanoma, mais frequente e menos agressivo, e melanoma, menos comum porém mais perigoso. A detecção precoce é fundamental para um tratamento eficaz e para a redução das complicações associadas à doença. Iniciativas como esta reforçam a necessidade contínua de prevenção e educação em saúde pública.