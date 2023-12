Campanha Fique Sabendo testou mais de 1.900 pessoas contra HIV e sífilis em Diadema

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema divulgou o balanço da 16ª Campanha Fique Sabendo, que promoveu a intensificação da testagem rápida para HIV e sífilis, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros postos itinerantes da ação, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), Restaurante Bom Prato e Centro Pop. Ao todo, foram realizados 1.970 testes de HIV, 1.932 de sífilis, 236 de hepatite B e 302 de hepatite C. Desses, cinco foram reagentes para HIV, 95 para sífilis e dois para hepatite C.

Embora o percentual de reagentes seja pequeno (0,25% para HIV e 4,9% para sífilis), ter o diagnóstico representa a possibilidade de tratamento e acompanhamento imediato. “Aproximadamente 30% das pessoas que adquirem o vírus HIV recebem o diagnóstico tardiamente, ou seja, quando o sistema imunológico está debilitado. Isso faz com que iniciem o tratamento em uma fase que a qualidade de vida já pode estar comprometida”, explicou o coordenador do Programa Municipal IST Aids e Hepatites Virais de Diadema, Alexandre Yamaçake. “Quanto mais cedo a pessoa inicia e mantém a adesão ao tratamento, maiores as chances de reduzir a quantidade do vírus no sangue, a ponto de ser indetectável e, por consequência, não transmissível”, completa.

Desde o início do ano, foram realizadas 8.679 testagens e confirmados 91 casos de doença por HIV. Atualmente, 1.740 pessoas estão em tratamento no município.

Autoteste

Também foi realizada, na última semana (07/12) e na Praça Lauro Michels, a 1ª edição Pep e Prep, para orientar sobre profilaxias Pré e Pós (PrEP e Pep) exposição. Além da oferta de testagem, as equipes de saúde conversaram com as pessoas que passaram pelo local sobre o tema e distribuíram material informativo, preservativos e gel lubrificante.

“Também iniciamos a disponibilização do auto teste para HIV que, agora, passa a ser dispensado nas Unidades Básicas de Saúde. No dia, foram distribuídos 83 kits para realização do exame, sendo que 10 pessoas realizaram o procedimento em cabine privativa montada na praça. Desses, nenhum foi positivo”, informou Yamaçake. O auto teste é recomendado para populações consideradas prioritárias inseridas nos segmentos mais afetados pela epidemia do HIV.

Dezembro Vermelho

As atividades fizeram parte do Dezembro Vermelho, mês voltado para a mobilização nacional na luta mundial contra o vírus HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O Dia Mundial de Luta contra a Aids foi marcado pelo Seminário CR +SUS, com especialistas na área.

Faça o teste

A recomendação é de que sejam testadas pessoas com vida sexual ativa e/ou que nunca realizaram o teste na vida. É preciso uma gota de sangue para realizar o teste rápido. O resultado é passado de forma sigilosa e humanizada, com orientações para prevenção às IST. Se positivo, o usuário é encaminhado para acompanhamento.

Durante o ano, o teste rápido para detectar o vírus HIV ou a sífilis é disponibilizado em todas as UBS e no CR, de acordo com a agenda de cada serviço. As UBSs também ofertam preservativos masculinos sem necessidade de triagem ou consulta.

Serviço:

Centro de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/Aids e Hepatites Virais de Diadema

Ambulatório de Especialidades Quarteirão da Saúde (QS). Avenida Antônio Piranga, 700 – Centro (2º andar).

Testagem, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h.

Tel.: 4043 8000.