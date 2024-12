Campanha Fique Sabendo: Ribeirão Pires inicia semana de atividades com testagens e ações

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (2) a campanha Estadual Fique Sabendo, parte das atividades do Dezembro Vermelho – mês de conscientização e combate ao HIV/Aids e outras ISTs. Equipe do Serviço de Atenção Especializada realizou, na sede da OAB da cidade, testagem de hepatites B e C, sífilis.

“Nossas ações são sempre realizadas de maneira educativa, com o objetivo de conscientizar as pessoas de que falar sobre ISTs não é motivo de vergonha. A campanha ‘Fique Sabendo’ busca incentivar a realização regular de testes e promover o diálogo, especialmente com os mais jovens, para que cheguem à vida adulta plenamente conscientes da importância de cuidar da própria saúde”, disse a coordenadora do Serviço de Atenção Especializada, Nanci Garrido.

Estudantes das Escolas Municipais Sebastião Vayego de Carvalho e Engenheiro Carlos Rohm, com idade entre 13 e 15 anos, participaram de atividades educativas.

A campanha Fique Sabendo se estende até sexta-feira (6), com testes gratuitos realizados nas unidades da Atenção Básica – USF e UBS – de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e o paciente terá acesso ao resultado após 30 minutos.

Programação da Campanha Fique Sabendo – No próximo dia 5 de dezembro (quinta-feira), a Prefeitura realizará, na Praça Central da Vila do Doce – Rua Boa Vista, S/N – Centro, a conscientização sobre HIV distribuindo folhetos e também realizando autotestes. A ação acontece das 9h às 15h.