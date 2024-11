Campanha Fique Sabendo reforça luta contra HIV/AIDS em Diadema

Entre os dias 02 a 06 de dezembro a Secretaria Municipal da Saúde de Diadema intensificará as ações contra HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) na 17ª edição da Campanha Fique Sabendo. A semana integra o Dezembro Vermelho, uma campanha global que começa em 1º de dezembro, Dia Mundial contra a AIDS.

Durante a semana, as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município reforçarão as atividades de conscientização, prevenção e testagem rápida de HIV e sífilis nos equipamentos e também em outros espaços no bairro. Na quarta-feira (04/12), das 9h às 13h, o Centro de Referência de IST/AIDS e Hepatites Virais fará a campanha de testagem no Hospital Municipal de Diadema.

O coordenador do Centro de Referência (CR) e do Programa IST/AIDS e Hepatites Virais do município, Alexandre Yamaçake, destaca a importância da campanha. “O Dezembro Vermelho é fundamental para conscientização sobre os riscos, sintomas e formas de prevenção do HIV/AIDS”, explica.

“Também buscamos promover a testagem e apoiar o tratamento, garantindo acesso a medicamentos e cuidados especializados. Além disso, a campanha visa combater estigmas, promover igualdade e respeito às pessoas vivendo com HIV/AIDS”, afirma.

Selo Prata

Em junho de 2024, o Centro de Referência (CR) em IST/Aids e Hepatites Virais de Diadema recebeu o Selo Prata do Programa de Qualificação de Boas Práticas para municípios com Serviços Especializados em HIV/AIDS. A premiação foi concedida pela Coordenação Estadual de DST/AIDS do Estado de São Paulo.

O Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais atua em quatro eixos: reduzir novos casos de infecção; ampliar o acesso ao tratamento; fortalecer a rede de apoio às pessoas vivendo com HIV/AIDS; promover políticas públicas eficazes.

Atualmente, cerca de 1.700 pessoas são acompanhadas pelo CR. O Centro de Referência conta com o ambulatório especializado em infectologia, onde ocorrem as consultas clínicas agendadas, e com o Centro de Testagem e Aconselhamento, que atende sem necessidade de agendamento, de segunda à sexta, das 9h às 16h, com equipe multidisciplinar (psicólogos e enfermeiros).

Prevenção

O município disponibiliza preservativos e testagem de HIV e sífilis em todas as UBSs e no CR durante o ano todo. Interessados podem procurar a unidade de referência, já que os horários de realização dos exames podem variar. No CR, o exame é feito das 9h às 15h30. No CR, são disponibilizados ainda medicamentos pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP).

Casos

Em todo o mundo, 39,9 milhões de pessoas vivem com HIV. Em 2023, 630 mil pessoas morreram por doenças relacionadas à AIDS e 1,3 milhão de pessoas testaram positivo para o HIV. Os dados são do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). Em Diadema, em 2024, foram registrados 64 novos casos de HIV, sendo a maior concentração entre homens na faixa etária de 20 a 40 anos, com 39 casos.

Serviço

Campanha Fique Sabendo 2024

– 02 a 06 de dezembro

Em todas as Unidades Básicas de Saúde e nos territórios. O horário de testagem pode variar, procure sua Unidade de referência. Endereços em https://portal.diadema.sp.gov.br/ubs-por-bairro/.

– 04 de dezembro, das 9h às 13h

Campanha de Testagem no Hospital Municipal de Diadema.

Av. Piraporinha, 1.682, Piraporinha.

– Centro de Referência (CR) em IST/Aids e Hepatites Virais de Diadema

Centro de Testagem e Aconselhamento: de segunda a sexta, das 9h às 16h. Testagem de HIV e sífilis: das 9h às 15h30. Não é necessário agendamento.

Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde. Av. Antônio Piranga, 700, 2º andar – Centro.