Campanha do pedestre ganha reforço com ônibus personalizado do litoral ao interior

Foco de uma nova política pública do governo de São Paulo para tornar as ruas mais seguras em todo o estado, o pedestre ganha agora um aliado de peso. Coberto por imagens do filósofo Clóvis de Barros Filho e dizeres sobre a importância do respeito à faixa, três ônibus circulam na capital, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba com mensagens de civilidade e empatia no trânsito. Também param diante da faixa para dar aos motoristas o exemplo de atenção e cuidado com o pedestre. A ação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) teve início nesta semana e se estende até 12 de setembro, com a expectativa de atingir 38,8 milhões de pessoas só na capital.

Nas cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba, os ônibus seguem um trajeto fixo para garantir sua máxima exposição. Já na Baixada, um mesmo veículo circula por Santos e pelas vizinhas São Vicente e Praia Grande, com flexibilidade para completar duas ou três voltas diárias. A ação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Conheça os itinerários

Na capital, o ônibus pode ser visto em 23 bairros, percorridos em um trajeto que vai do Monumento do Ipiranga, junto ao museu, até a praça Pan Americana, em Pinheiros, passando pelo aeroporto de Congonhas, pela estação de metrô Santos Imigrantes e pela avenida Brigadeiro Faria Lima, entre outros pontos. Por dia, o ônibus deve impactar 1,2 milhão de pessoas na cidade.

Detran-SP

Em Campinas, o ônibus roda 37 quilômetros a partir do centro. Em um percurso de 1h30, o veículo passa pela Vila Itapura, Cambuí, Taquaral, Jardim Chapadão, Parque Prado (referência: shopping), Vila Paraíso, Vila Brandina (referência: shopping) e Jardim Flamboyant, de onde retorna ao centro.

Sorocaba terá também um percurso amplo, que dá uma volta no município por mais de 1h20. Em cerca de 34 quilômetros, o ônibus sai do centro rumo ao Jardim Simus, Jardim Europa, Parque Campolim (referência: Atacadão), Vila Hortência, Jardim Rosaria Alcolea, Jardim Moncayo e Jardim Santa Rosália, de onde volta à região central.

Em pouco mais de 1h e 23 quilômetros, Santos verá o professor Clóvis de Barros Filhos a partir da avenida Presidente Wilson para as avenidas Vicente de Carvalho, Bartholomeu de Gusmão, Almirante Saldanha da Gama, Governador Mário Covas Júnior, Siqueira Campos, Conselheiro Nébias e Senador Pinheiro Machado, de onde chegará novamente à Presidente Wilson, fechando o circuito.

Em São Vicente, o trajeto terá 15 quilômetros e cerca de 40 minutos. O ponto de partida e chegada será a avenida Presidente Getúlio Vargas, no Morro dos Barbosas. As avenidas Monteiro Lobato, Minas Gerais, Jovino de Mello e Hugo Maia, além de Sambaiatuba, Viela Um e do parque Bitaru, são parte do caminho.

Para fechar o roteiro do ônibus, a Praia Grande pode ler suas mensagens educativas na Praia Ocian, na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Militar (próximo ao Hotel de Trânsito do EB), na avenida do Trabalhador e na rua Carlos Gomes, último ponto antes do retorno à Praia Ocian. Com pouco mais de 23 quilômetros, o circuito é percorrido em cerca de 1 hora.