Campanha do Agasalho: SP reforça importância de doações em meio a baixas temperaturas

Com a frente fria que atravessa lentamente o estado de São Paulo, provocando queda de temperatura e pancadas de chuva, as doações para a Campanha do Agasalho se mostram cada vez mais importantes.

Neste ano, a ação solidária promovida pelo Fundo Social do Estado de São Paulo tem foco na doação de cobertores novos e ganhou a parceria de nove times de futebol do estado, que também convocaram seus jogadores para ajudar na iniciativa.

Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha estabelece um paralelo entre dois mantos sagrados: as camisas e bandeiras dos clubes e as cobertas doadas que farão a diferença durante este inverno.

Até o momento, foram doados 17.732 cobertores e 150 caixas de roupas, totalizando 12 mil peças. Também foram arrecadados R$1.069.518,10 em doações em dinheiro, que serão utilizados para a compra de cerca de 30 mil cobertores novos.

O Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas conforme os índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além de cobertores, a campanha também aceita doações de peças de inverno como toucas, luvas e meias. Na capital, os itens podem ser entregues no depósito do Fundo Social, no bairro do Jaguaré. Nas demais cidades, as prefeituras que aderirem à campanha serão responsáveis pela arrecadação e distribuição das doações. “Todos Precisam de um Manto” vai até 22 de setembro.

Como Doar na Campanha do Agasalho

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades: postos definidos pelas prefeituras