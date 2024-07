Campanha do Agasalho: jogo entre Santos e Ituano recebe ação para incentivar doações

O bandeirão que a torcida do Santos vai abrir na arquibancada da Vila Belmiro durante o jogo contra o Ituano na noite desta segunda-feira (15) tem significado especial. A bandeira gigante, de cerca de 15 metros, foi toda confeccionada com cobertores para simbolizar a Campanha do Agasalho do Fundo Social de São Paulo. Neste ano, a iniciativa ganhou o mote “Todos Precisam de um Manto” e tem foco na doação de cobertas. O jogo vale pela Série B do Brasileirão e começa às 19h.

A ação do Governo de São Paulo na Baixada Santista também vai exibir um vídeo no telão do estádio que conta com a participação de jogadores de nove times paulistas. Além do Peixe e do Ituano, são parceiros da campanha Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e São Paulo.

Os vídeos de conscientização feitos pelos atletas também estão sendo publicados nas redes sociais dos clubes, do Fundo Social e do Estado. Já foram realizadas duas ações em estádios: no embate São Paulo x Red Bull Bragantino, no último dia 6, no MorumBIS, e no dia 12, no Moisés Lucarelli, em Campinas, durante Ponte Preta x Mirassol. Também estão programadas novas ações nas próximas semanas.

O tema da iniciativa traça um paralelo entre dois mantos fundamentais: as camisas e bandeiras de futebol e os cobertores. As doações são entregues à população vulnerável durante este inverno, que começou com temperaturas baixas na Região Metropolitana e em algumas áreas no interior.

Além das cobertas, o Fundo Social também recebe casacos, cachecóis, meias, luvas e gorros e outros itens de vestuário de frio. Até o momento, foram arrecadados 27.7732 cobertores, 152 caixas de roupas, totalizando 12.160 peças, e R$ 1.073.896,35 em doações em dinheiro.