Campanha do Agasalho: Governo de SP promove ação especial no jogo Palmeiras x Cruzeiro

A Campanha do Agasalho de São Paulo entra em campo novamente neste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, quando o Palmeiras recebe o Cruzeiro na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o aquecimento, o Periquito, mascote do time paulista, vai interagir com a torcida exibindo um cobertor da ação solidária do Fundo Social, que tem como slogan “Todos Precisam de um Manto”.

Esta edição da campanha tem parceria com nove times de futebol para sensibilizar a população a colaborar com quem mais precisa. O foco está na doação de cobertas e faz um paralelo entre os mantos do esporte (bandeiras e camisas) e os cobertores, itens de primeira necessidade quando as temperaturas caem.

A campanha também arrecada casacos, cachecóis, meias, luvas e gorros e outros itens de vestuário para a estação mais gelada. Além do depósito do Fundo Social, na capital, os municípios participantes também disponibilizam postos para entrega das peças.

Além do Verdão, os times que colaboram com a campanha são: Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.

Campanha do agasalho nos estádios

Até agora, quatro ações já foram realizadas em estádios paulistas dentro do calendário do Brasileirão. A primeira foi no dia 6 de julho, no jogo entre São Paulo e Bragantino, no Estádio MorumBIS, quando um manto foi aberto pela torcida.

No dia 12 de julho, na partida entre a Ponte Preta e o Mirassol, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o mascote da Ponte Preta também entrou em campo exibindo a bandeira da campanha. Três dias depois, na Vila Belmiro, a bandeira gigante da campanha foi aberta na torcida do Santos no embate contra o Ituano.

A ação mais recente ocorreu no jogo desta quinta-feira (19) em Novo Horizonte, entre Grêmio Novorizontino e Chapecoense (SC), com atividades em conjunto com o mascote do time do interior paulista.