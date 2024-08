Campanha do Agasalho entrega mais 125 mil cobertores para municípios paulistas

A Campanha do Agasalho do Governo de SP dará início no próximo dia 5 de agosto à entrega de mais 125 mil cobertores para doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social nos 645 municípios paulistas. Os cobertores foram adquiridos pelo Fundo Social de São Paulo e estão inseridos na Campanha do Agasalho 2024, que este ano tem como foco a doação de cobertores novos e roupas de inverno

A entrega de cobertores será feita aos municípios até o início do mês de setembro e a logística seguirá duas etapas. A partir de segunda-feira, 05, cada prefeitura poderá retirar o material diretamente junto ao fornecedor contratado, a fabricante Nacional Têxtil, localizada em Nova Odessa, na região de Campinas. A partir do dia 19 de agosto a entrega também será feita no depósito do Fundo Social, localizado no Bairro Jaguaré, em São Paulo, de acordo com o cronograma de agendamento previamente traçado.

A ordem de prioridade de entrega dos cobertores leva em consideração o cruzamento de dados entre o CadÚnico, cadastro nacional de informações sobre famílias de baixa renda existentes no país, e os municípios que registram as temperaturas mais baixas no Estado de São Paulo.

A distribuição desta leva se soma aos 10 mil cobertores que foram doados para a campanha e começaram a ser entregues na segunda quinzena de julho para os 40 municípios com maior vulnerabilidade social. As cidades contempladas naquela primeira etapa estão localizadas na Região de Campinas; no Vale do Paraíba e Litoral Norte, na Região de Ribeirão Preto, na Região de São João da Boa Vista, na Região Central, no Vale do Ribeira e também na Região de Bragança Paulista.

A Campanha do Agasalho teve início no dia 07 de junho com foco especial na doação de cobertores novos e vai até o dia 22 de setembro. Além de cobertores, a campanha também aceita doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Até o momento, foram arrecadados 28.639 cobertores, 12,8 mil peças de roupas e mais de R$ 1 milhão de doação em dinheiro depositado na conta do Fundo Social.

Como doar:

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades: postos definidos pelas prefeituras