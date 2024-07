Campanha do Agasalho do Estado de SP arrecada 28 mil cobertores

A Campanha do Agasalho do Fundo Social de São Paulo de 2024 ganhou impulso neste primeiro mês de arrecadações. Até o momento, a campanha angariou 28.639 cobertores e 160 caixas de roupa com mais de 12,8 mil peças de inverno, como blusas de frio, meias, cachecóis, luvas e gorros. As doações em dinheiro somam R$ 1.078.561,13, que serão utilizados para a compra de mais de 30 mil cobertores.

O FUSSP já está distribuindo cobertores da campanha para os municípios do Estado. No total, 10 mil cobertores estão sendo distribuídos aos 40 municípios com maior vulnerabilidade social, de acordo com o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e que também registram as temperaturas mais baixas. Os 40 municípios contemplados nesta fase estão localizados na Região de Campinas; no Vale do Paraíba e Litoral Norte, na Região de Ribeirão Preto, na Região de São João da Boa Vista, na Região Central, no Vale do Ribeira e também na Região de Bragança Paulista.

A Campanha do Agasalho teve início no dia 07 de junho com foco especial na doação de cobertores novos e vai até o dia 22 de setembro. Como nos anos anteriores, o Fundo Social também vai adquirir 125 mil cobertores com recursos próprios, que serão distribuídos entre os municípios paulistas, de acordo com índices de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além de cobertores, a campanha também aceita doações específicas de itens de inverno como toucas, luvas e meias. Sob o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano conta com a parceria de times de futebol paulistas, traçando um paralelo entre o manto sagrado do esporte – camisetas e bandeiras – e o cobertor. Nove times de futebol paulistas são parceiros da campanha deste ano: Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, São Paulo e Santos.

Como doar:

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital: Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades: postos definidos pelas prefeituras