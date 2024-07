Campanha do Agasalho da CVSP arrecada quase 30 toneladas de doações em um mês

A 16ª edição da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) iniciou no dia 16 de junho com o objetivo de ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade, especialmente aquelas em situação de rua. Em apenas um mês, a campanha arrecadou um total impressionante de 29,7 toneladas de roupas, agasalhos, calçados e acessórios, trazendo calor e esperança para muitas pessoas.

A CVSP prioriza a doação de roupas e cobertores em bom estado, além de calçados, meias e luvas. Durante o mês de junho, três ações foram realizadas com os donativos arrecadados, beneficiando diversas pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Cada peça de roupa doada, cada par de calçados entregue e cada cobertor oferecido se transformou em um gesto de carinho e solidariedade, mostrando que juntos podemos fazer a diferença”, afirmou Bruno Semino, diretor executivo da CVSP.

No entanto, a campanha ainda não acabou e a meta é arrecadar 80 toneladas de roupas. A Cruz Vermelha São Paulo continua contando com o apoio da população para tornar este inverno mais acolhedor e menos frio para quem mais precisa. É importante que todos os itens estejam em bom estado e prontos para o uso.

As doações podem ser entregues na sede da CVSP (Avenida Moreira Guimarães, 699 – Indianópolis, SP) de segunda a sexta, das 08h às 17h, ou em um dos pontos de coleta listados no site www.aquecesp.org.br .

“Agradecemos imensamente a todos que já contribuíram, mas ainda temos um longo caminho pela frente para atingir nossa meta de 80 toneladas. Cada doação faz a diferença e pode transformar a vida de alguém neste inverno”, reforça Semino.

Segundo pesquisa da Agência Brasil, o número de pessoas em situação de rua aumentou 17 vezes em dez anos, saindo de 3.842 casos em 2013 para 64.818 pessoas em 2023.

Confira um primeiro balanço das doações realizadas até agora:

Caixas de coleta distribuídas: 1.227 unidades

Cartazes espalhados: 1.615 unidades

Total de empresas participantes: 1.083 empresas

Ações externas realizadas em junho: 3 ações

Entrada de doações:

Roupas – Peso de entrada de roupas por pessoa física: 6.450,76 kg – Peso de entrada de roupas por pessoa jurídica: 20.580,21 kg – Total: 27.030,97 kg

Calçados – Peso de entrada de calçados doados por pessoa física: 1.842,89 kg – Total: 1.842,89 kg

Acessórios – Peso de entrada de acessórios pessoa física: 854,08 kg – Total: 854,08 kg



Soma Total de Peso (kg) de Roupas / Calçados / Acessórios: 29.727,94 kg